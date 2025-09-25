Un cas de discriminació lingüística arriba al Consell d'Europa

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, portarà al Consell d'Europa el suposat cas de discriminació lingüística que hauria patit en un procés de selecció a la Universitat de Girona. Geis ha detallat que després que la síndica de greuges tanqués el cas, ha optat per presentar-lo davant del Conveni Marc per a la Protecció de Minories Nacionals i de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
Geis assegura que aquesta vulneració és "un exemple més de maltractament que pateix la llengua catalana". Així ho ha anunciat ella mateixa aquest dijous a la tarda en una recepció amb el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, qui li ha mostrat suport explícit. A més, Rull s'ha compromès a donar visibilitat institucional a la causa.
El cas es remunta fins al 2022, quan Gemma Geis es va presentar en un concurs per estabilitzar la plaça de professora agregada de Dret Administratiu a la Universitat de Girona. En aquell procés, Geis va reclamar que se li permetés fer les proves en català. La universitat va habilitar un sistema de traducció simultània per garantir que la candidata pogués utilitzar la seva llengua, però alguns dels membres del tribunal van retreure-li que fer-lo servir suposava una despesa i van reprovar que no fes servir una "llengua comuna".
Per aquest motiu, Gemma Geis va decidir portar el cas a la Síndica de Greuges de Catalunya, qui va instar a la universitat a rectificar. Les resolucions retreien que la UdG no va intervenir activament en defensa de Gemma Geis i els drets lingüístics i per això els demanava que fessin de mediadors amb els membres del tribunal per tal que aquests es disculpessin amb la candidata. La universitat va rebutjar-ho i finalment, el cas va quedar tancat.
Suport del Parlament
Ara, la que va ser exconsellera d'Universitats ha decidit presentar el cas de discriminació davant les institucions europees. Aquest dijous ho ha explicat al president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, en una recepció. Geis també s'ha mostrat crítica perquè cap membre del Govern hagi mostrat interès pel seu cas.
"És un exemple més de maltractament que pateix la llengua catalana", ha assegurat la vicealcaldessa de Girona. A més, afegeix que "si des del Govern no es defensa el català, ningú ho farà". De moment, Geis ja ha rebut el suport explícit del president del Parlament de Catalunya. A més, s'ha compromès en donar visibilitat al cas perquè no és només personal, sinó que és simbòlic.