L'acte institucional de la Diada a Girona reclama al Govern «que no renunciï a defensar la llengua»

L'acte institucional de la Diada a Girona ha centrat els seus discursos en la defensa del català, tot just l'endemà de la sentència del TSJC que tombava part del decret que blindava el català a l'escola. L'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, ha reivindicat la importància de tenir un Govern que "no renunciï a defensar la llengua en tots els àmbits". En la mateixa línia s'ha expressat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha reivindicat el català i ha destacat que Catalunya és una nació "inclusiva" amb "drets i deures per a tothom".
Unes 150 persones entre públic i autoritats han seguit l'acte institucional que s'ha fet per la Diada a Girona aquest dijous. A l'acte hi han participat l'alcalde de Girona, la consellera i portaveu del Govern, el president de la Diputació i la localitat convidada aquest any, Alzira.
En el seu discurs, Salellas ha fet una crida "a totes les institucions" a defensar la llengua en "tots els àmbits" i ha destacat que l'ajuntament de la ciutat ha estat "pioner" en la regidoria de català. L'alcalde també l'ha descrit com "un símbol de resistència" perquè la ciutadania l'ha "transmès malgrat les prohibicions i persecucions" i ha carregat contra "els estats espanyols i francès tenen en el seu ADN el monolingüisme excloent".
"Salellas ha aprofitat per demanar al Govern que "també compleixi amb la part que li toca i que, per exemple, asseguri l’observança de les lleis en matèria de retolació dels comerços". Com ja ha fet en anteriors ocasions, el batlle gironí ha aprofitat per recordar la figura de l'expresident de la Generalitat i exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, perquè "no pot viure la diada des de la seva ciutat".
Al seu torn, la consellera Paneque ha destacat la importància que la Diada serveixi per fer de Catalunya una nació inclusiva. "Una nació es fa cada dia i Catalunya és una obra compartida que implica la plena inclusió i cap exclusió", ha ressaltat.
També ha fet una defensa explícita de la llengua el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, que ha assenyalat la importància que el català estigui reconegut a la Unió Europea. “Això donaria major visibilitat, però també ha de servir per donar més seguretat jurídica”, ha assenyalat. Noguer també ha fet referència a la necessitat de “promoure el català arreu i fer-ne ús”. “Sense llengua no hi ha cultura ni hi ha ciutadania. El català no és només un dret, és un deure. Hem de garantir-ne l’ús a l’escola, a les institucions i entre la ciutadania”, ha reblat.
Alzira i Palestina
A banda dels discursos de les autoritats de les tres institucions que organitzaven l’acte a la plaça Catalunya, també ha intervingut l’alcalde de la localitat convidada cada any per l’Ajuntament de Girona. Aquest 2025 ha estat Alzira (Ribera Alta). El seu alcalde, Alfonso Domínguez, ha recordat “la tragèdia de la dana” que va afectar la seva localitat i també ha volgut recordar els palestins “que viuen un horror”.
Un record que també han tingut Salellas i Noguer que han reivindicat que Palestina “té dret de viure, d’existir, de ser lliure en la seva terra, i m’uneixo al clam per tal que Israel posi fi al genocidi”.