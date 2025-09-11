Plourà per la manifestació de la Diada a Barcelona, Girona i Tortosa? Això diu el Meteocat

Fa un parell de setmanes que sembla que la calor asfixiant ha marxat i ha deixat entrar un temps una mica més fresc, però acompanyat d'algun ruixat. Just feia un parell on s'havia arribat a l'estabilitat meteorològica, però avui, amb celebració de la Diada, ha tornat l'aigua.
Les manifestacions i actes que se celebren arreu del país i hi plou de valent són repensats i reorganitzats. Concretament, dues de les tres grans manifestacions a Catalunya es veuen amenaçades per l'aigua.
El Meteocat alerta de la presència de pluja durant tota la tarda a Barcelona, els únics moments en què es preveu que l'aigua minvi fins a desaparèixer és a les 16 h i a les 21 h, però en tot cas serà momentani. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà estable durant tota la tarda vora els 22 graus.
La manifestació que tindrà lloc a la capital gironina, es preveu un temps similar al de Barcelona; aigua, aigua i aigua, i només a partir de les 22 h serà quan les pluges comencin a marxar.
Qui podran gaudir i reivindicar la llibertat de Catalunya i la defensa del català sense mullar-se seran aquells qui participin a Tortosa. A la ciutat del Baix Ebre es preveu un cel clar i temperatures que s'enfilaran fins als 30 graus a les 16 h de la tarda. La manifestació es podrà dur a terme sense que caigui ni una gota, tot i que vora les 18 h apareixerà algun núvol tímid.
Davant el pronòstic de pluja, el Meteocat ha activat diverses alertes per perillositat durant el dia d'avui i que s'allargaran fins al dissabte a diferents localitzacions del territori.
Alerta per la Diada
El primer avís s'emet aquest dijous de Diada, però encara amb poca presència. L'avís afecta fins al migdia el Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental. Però a partir de les 14 hores i fins a primera hora del vespre, l'alerta creix i també afecta el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i la Garrotxa. Així doncs, compte perquè les manifestacions independentistes a Barcelona i Girona corren cert perill. De cara al vespre i fins a les dues de la matinada, l'avís es trasllada altre cop al litoral, des del Barcelonès fins al Tarragonès.
Alerta per divendres
Divendres és el dia en què les pluges són més extenses. En les primeres hores del dia es manté l'avís al litoral central i sud, però a primera hora del matí creix de manera considerable. A partir de les vuit hores i fins al migdia, l'avís afecta el litoral del Tarragonès fins a la Selva, a més de comarques del prelitoral com l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.