11 de setembre de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

En directe

La Diada de Catalunya 2025, en directe: ofrena al monument de Rafael Casanova

El minut a minut dels actes de l'Onze de Setembre a Barcelona i a la resta del país

  • Manifestació de la Diada el 2024 -

Publicat el 11 de setembre de 2025 a les 08:00
Actualitzat el 11 de setembre de 2025 a les 09:27

La Diada del 2025 arriba amb el primer any de Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb el debat polític més encès a Madrid que no pas a Catalunya. De totes maneres, el protagonisme de l'Onze de Setembre tornarà a ser per la manifestació independentista de la tarda, que servirà de mesurador de la força social del moviment en un context polític que és més contrari que en els últims anys.

 

09:26H

Collboni reivindica el paper de Barcelona en la hissada de la senyera al Parlament i defensa la llengua

Jaume Collboni ha participat, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, a l'ofrena al monument de Rafael Casanova. El batlle també s'ha referit a la hissada de la senyera al Parlament, reivindicant el paper de la capital catalana en l'acte i celebrant el "missatge d'unitat del poble català" sota la bandera. En paral·lel, també ha lamentat "la incomprensió i l'hostilitat" davant el català: "És la llengua que ens uneix i que ens ha d'unir en el futur".



09:21H

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, fa el primer parlament

"La diada no és només un record, és una afirmació. No és un acte nostàlgic sinó un punt de partida per ser una Catalunya moderna i democràtica. Catalunya és una nació per la llengua catalana que es cohesiona, per la democràcia que ens hem guanyat i volem perseverar. I per la responsabilitat i la responsabilitat. Mereix ser governada amb responsabilitat i seny, al costat de les persones. El País el fem entre tots i totes, a l'escola, a les entitats... Som terra d'acollida: drets i deures per a tothom. La Catalunya que volem és culta i competitiva, oberta a Europa. Ens cal estima pel nostre valors, sense soroll i innecessari però amb orgull. Hem de tenir una mirada llarga per anar endavant. Visca Catalunya!", ha dit Paneque en nom del Govern.



09:08H

Torn de la mesa del Parlament

Ara és el torn de la mesa del Parlament, encapçalada pel president Josep Rull, li ret homenatge sota l'himne d'Els Segadors als peus del monument.



09:06H

Sona l'himne d'Els Segadors en l'ofrena al monument de Rafael Casanova

El Govern, encapçalat per Salvador Illa, rep homenatge a Rafael Casanova, en el primer gran acte de la Diada. L'homenatge a l'últim conseller en cap de Barcelona abans de la caiguda en mans borbòniques és fa poc abans de les nou del matí al monument a la capital catalana, a la ronda de Sant Pere, i posteriorment a la seva tomba, a l'església de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat. Hi participen representants del Govern, del Parlament, partits i institucions de la societat civil. 



08:38H

Es recupera la recepció oficial al Parlament

El Parlament també ha recuperat la recepció institucional a entitats que va començar a fer durant la dècada dels vuitanta i que es va deixar de celebrar a partir de 2008. L'objectiu de la cambra és donar "el màxim de solemnitat i potència institucional" a la Diada i que "sempre" comenci amb la hissada. 



08:35H

Hissada de bandera, tret de sortida

El tret de sortida a la Diada d'aquest any el va donar ahir al vespre un fet inèdit. I és que el Parlament va organitzar la hissada d'una gran senyera en la vigília de la festa nacional. La cambra catalana va pactar amb el Govern ser l'encarregada d'iniciar la celebració institucional i ho va fer col·locant una bandera catalana de grans dimensions a les seves portes. Està previst que la senyera onegi tot l'any. Hi va anar la companya Sara Escalera.



08:34H

Bon dia i bona Diada!

Benvinguts al seguiment en directe de la Diada de Catalunya. En aquest article informarem, minut a minut, de tot el que passi durant l'Onze de Setembre a Barcelona i a la resta del país. Gràcies per seguir-ho amb nosaltres



