"La diada no és només un record, és una afirmació. No és un acte nostàlgic sinó un punt de partida per ser una Catalunya moderna i democràtica. Catalunya és una nació per la llengua catalana que es cohesiona, per la democràcia que ens hem guanyat i volem perseverar. I per la responsabilitat i la responsabilitat. Mereix ser governada amb responsabilitat i seny, al costat de les persones. El País el fem entre tots i totes, a l'escola, a les entitats... Som terra d'acollida: drets i deures per a tothom. La Catalunya que volem és culta i competitiva, oberta a Europa. Ens cal estima pel nostre valors, sense soroll i innecessari però amb orgull. Hem de tenir una mirada llarga per anar endavant. Visca Catalunya!", ha dit Paneque en nom del Govern.