Pedro Sánchez felicita la Diada en català... però amb una falta d'ortografia

Espifiada de Pedro Sánchez per felicitar la Diada. El president del govern espanyol ha publicat un missatge en català a les xarxes socials per desitjar una bona festa nacional de Catalunya. De fet, és habitual en els últims anys que el líder de l'executiu estatal faci aquesta publicació en llengua catalana, però el problema és que la imatge adjuntada compta amb una falta d'ortografia a la paraula més important del dia.
El president espanyol ha dit que aquest Onze de Setembre se celebra la “Catalunya de tots i de totes: oberta, plural i amb ambició de futur”. També s'ha referit a la “convivència”, el “respecte” i el “progrés compartit” com a elements essencials “perquè els catalans i les catalanes segueixin avançant”. Un text perfectament escrit, però acompanyat d'una imatge en què s'escriu "Díada". Amb accent, sí.
Més enllà de l'errada, que encara no ha estat rectificada, Sánchez ha transmès un missatge en la línia del PSC. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat una Catalunya "cohesionada" i en "convivència" per "anar endavant". "Cap projecte nacional és sòlid si deixa algú enrere", ha defensat la portaveu durant l'ofrena floral a Rafael Casanova amb motiu de la Diada, i ha afegit que Catalunya "ha de ser terra d'acollida i de respecte".
Durant la seva intervenció davant els mitjans de comunicació la portaveu ha reivindicat "els valors compartits" i ha apuntat que cal "estimar-los". "No matem la il·lusió, mantinguem viu el nervi nacional i civil que ens ha fet avançar com a país", ha subratllat. Paneque ha reivindicat el paper de la llengua en la "cohesió" del país i ha posat en valor la preservació de la democràcia i la "credibilitat" de les institucions. També ha apuntat que Catalunya "mereix ser governada amb seny, ambició, consens i eficàcia".
Al seu torn, Jaume Collboni ha apel·lat a la defensa del català "en un moment en què encara hem de patir incomprensió i a vegades hostilitat per la llengua que ens uneix". El batlle ha posat el focus en l'ús social i la vehicularitat a l'escola. En aquest context, ha defensat que la capital ha "d'exercir la capitalitat del país, sobretot en el vessant cultural i d'identitat".
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que la Diada sigui "de tots i per a tots" en una Catalunya "de tothom i per a tothom" i ha afirmat que des que governen els socialistes s'ha obert "una nova etapa de diàleg i acords" al país i ha assegurat que són temps de "retrobament entre institucions, entre organitzacions i entre la societat". "Defensem una Catalunya que defugi el discurs de la confrontació i l'odi que divideix i debilita i que aposti per impulsar la prosperitat i el dinamisme", ha remarcat.