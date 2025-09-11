Lluís Llach s'uneix a Els Catarres i Roger Mas en una nova versió de «País Estrany» per la Diada

"És el meu petit trosset de terra, en la victòria i també en la derrota", així descriu Catalunya el tema d'Els Catarres i Roger Mas, País Estrany, que ha sumat la veu de Lluís Llach en una nova versió publicada per la Diada. La cançó, que va sortir a la llum l'abril passat i que forma part del disc Paracaigudistes d'Els Catarres, descriu què significa ser català per a totes les persones que hi viuen.
En el context de l'onze de setembre d'enguany, el grup català s'ha unit al president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per celebrar la Diada. En una publicació a Instagram, Els Catarres han compartit un fragment de la gravació de la nova versió amb Lluís Llach, acompanyat d'un text que diu: "I el país ets tu i totes les persones que hi vivim. És la nostra llengua i els que la defensem. Professors/es que es deixen la pell perquè les noves generacions també puguin estimar en català".
En referència als incendis que aquest passat mes de juliol han cremat terres catalanes, afegeixen que Catalunya també són els "bombers/es que a part d'arriscar la vida apagant focs posen el cos davant les barricades per defensar uns valors" o els "pagesos/es que malgrat les grans dificultats continuen alimentant-nos i cuidant els paisatges d'aquesta terra.
El grup català acaba el missatge dient, tal com també assenyala la cançó, "i no sempre ens en sortim, no sempre fem el cim, però malgrat tot demà seguim. Visca Catalunya Lliure".