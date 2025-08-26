Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» mental i emocional

El republicà Lluís Puig ha anunciat aquest dimarts al matí que deixa l'alcaldia de Palamós (Baix Empordà) pel "desgast" mental i emocional que acumula una dècada després d'estar al càrrec. "Sempre vaig dir que el dia que no pugés les escales de l'Ajuntament corrent, era el moment de plegar i ara les pujava caminant", ha afirmat Puig en una roda de premsa aquest dimarts.
La renúncia es farà efectiva el 9 de setembre en un plenari extraordinari. De tota manera, els republicans ja han anunciat la proposta de relleu a l'alcaldia, la tinenta d'alcaldia Maria Puig, qui també és vicepresidenta de la Diputació de Girona.
El govern dels últims anys amb Junts i PSC
Durant els últims anys al cap de l'alcaldia de Palamós, Puig, qui governava en coalició amb el PSC, va arribar a un acord amb Junts el 2023 en l'executiu municipal per poder avançar en l'aprovació dels pressupostos de l'última legislatura. El cap de llista de Junts, Raimon Trujillo, va demanar la dimissió de l'alcalde, Lluís Puig (ERC), per l'afer de la multa de trànsit.
El 2021 es va multar un cotxe de paisà de la Policia Local, que conduïa l'aleshores regidor de Seguretat i on l'alcalde anava de copilot. Junts, que va demanar la dimissió de l'alcalde Lluís Puig, va decidir, finalment, arribar a un acord per evitar el bloqueig a l'executiu i poder aprovar pressupostos amb la condició d'entrar al govern.
L'acord, a més, incloïa un apartat específic amb relació al posicionament dels partits en assumptes vinculats a la relació entre Catalunya i Espanya o votacions de temàtica internacional. Puig va explicar que a l'acord s'incloïa "respectar la diferència de posicionaments amb relació a les temàtiques" perquè "en definitiva, no tenen res a veure amb les competències pròpies de l'Ajuntament de Palamós".