Absolt l'acusat d'abusar d'una noia mentre li feia fotos i vídeos eròtics a Roses

L'Audiència de Girona ha absolt el veí de Roses que s'enfrontava a nou anys de presó per abusar sexualment d'una noia a qui feia fotos i vídeos eròtics perquè després els pengés a una web. La sentència veu incongruències en el relat de la denunciant, perquè tot i que la sessió va començar a la dutxa i ella va declarar haver-se sentit "incòmoda", en acabat va anar amb ell a l'habitació. A més, abans de denunciar-lo va esborrar les fotos del seu mòbil. El tribunal també subratlla que, a banda de la versió d'ella, no té més proves per tenir la certesa "que allò de què s'acusa és el que realment va passar". A més, s'estranya que al judici no s'haguessin citat testimonis que podrien haver refermat la versió de la jove.

L'acusat i la denunciant ja es coneixien prèviament, perquè mesos abans havien contactat a través d'una aplicació de cites i havien mantingut un contacte sexual. Dies abans d'aquell 8 de setembre de 2022, tots dos van parlar per Facebook i van acordar veure's al pis d'ell per fer una sessió de fotos i vídeos eròtics, que la noia volia penjar a la web Onlyfans.

La fiscalia i l'acusació particular sostenien que el processat havia aprofitat la sessió per abusar sexualment d'ella. Primer a la dutxa, quan li hauria tocat els pits i el cul, i més endavant a l'habitació, quan li hauria continuat fent tocaments i introduït els dits a les parts íntimes. El noi s'enfrontava a una pena de fins a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual, a passar-se deu anys en llibertat vigilada i a haver de pagar una indemnització de 35.000 euros.

Durant el judici a l'Audiència, la denunciant, que pateix una disminució, va assegurar haver patit "un malson". Per contra, l'acusat va subratllar que els tocaments van ser consentits. El jove, defensat per l'advocada Paola Berta, va declarar davant del tribunal que ella en cap moment va oposar-s'hi. I de fet, va explicar que quan eren a l'habitació, la noia també va accedir a aquest joc, va demanar-li que l'agafés pel coll i va proposar-li que la masturbés amb els dits.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Manuel Ignacio Marcello, conclou que no s'ha pogut acreditar que els tocaments tinguessin lloc "sense l'anuència" de la denunciant; és a dir, sense el seu consentiment. L'Audiència de Girona, de fet, veu incongruències en el relat de la noia i també subratlla que, més enllà de la seva versió, no té proves per assegurar que van passar els fets dels quals se l'acusa.

D'entrada, la sentència analitza allò que va declarar la denunciant. Aquí, ja d'entrada, s'estranya que després que ella assegurés que va haver de frenar l'acusat quan va tocar-li els pits i el cul a la dutxa, després acceptés continuar amb la sessió. "Tot i referir oposició i incomoditat, prossegueix al llit", recull el tribunal.

Sense cap prova capital

L'Audiència també recorda que, com va admetre la mateixa denunciant, el jove li va enviar tant les fotos com els vídeos al seu mòbil tan bon punt va sortir de casa l'acusat. Aquí, el tribunal assegura que aquest material seria "una prova capital" per aclarir els fets, però també fa palès que la noia els va esborrar abans d'anar a comissaria.

A més, el tribunal també creu que les acusacions podrien haver aportat testimonis al judici que podrien haver corroborat la versió de la denunciant. Però que, inexplicablement, això no es va fer i ni tan sols se'ls va citar a declarar a instrucció. Un d'ells seria la parella de la noia, a qui li hauria relatat els abusos, i l'altra, la treballadora d'un supermercat de Roses a qui hauria demanat ajuda quan va sortir "plorant i tremolosa" del pis.

L'Audiència de Girona també es fa ressò d'un bizum de 20 euros que l'acusat va enviar a la denunciant poc després de la sessió. Segons va sostenir el processat al judici, ell li va trametre aquests diners perquè, si no ho feia, la jove va amenaçar de denunciar-lo. El tribunal subratlla que "aquesta demanda precipitada i immediata no es correspon amb l'estat de xoc" en què ella va assegurar trobar-se quan va abandonar el pis.

SMS amb identitat falsa

Per acabar, la sentència tampoc creu que, com sostenia l'advocada de l'acusació, a la noia se li agreugés la disminució que patia arran d'aquests fets. A més, l'Audiència també subratlla que, tres setmanes abans del judici, la denunciant va fer servir una identitat falsa per enviar missatges de mòbil a la germana de l'acusat "per veure si els familiars sabien la veritat". "Aquesta manera d'actuar no contribueix a atorgar fiabilitat al seu testimoni", recull el tribunal.

Per aquests motius, la Secció Tercera absol el veí de Roses del delicte d'abús sexual. La sentència no és ferma i en un termini de deu dies s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).