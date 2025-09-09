Denuncien a Salt que Educació ha fet una "reducció encoberta" d'educadors socials a les aules

Unes 250 persones s'han manifestat aquest dilluns a Salt, al Gironès, per denunciar que Educació ha fet una "reducció encoberta" d'educadors socials a escoles i instituts. En el mateix dia en què el nou curs escolar ha començat a tot Catalunya, els professionals han alertat que Salt i Figueres deixaran de comptar amb aquesta figura a les aules: "Pretendre fer desaparèixer la nostra figura és una burla i un insult a les direccions, als claustres i a totes les famílies que hem acompanyat". Els educadors socials remarquen que el Govern ha "tancat" 85 places que ja existien i només en crea 60 amb un pla pilot.
La concentració ha sigut aquest dilluns a la tarda a la plaça Llibertat de Salt, on els treballadors i educadors socials d'aquest municipi i de Figueres han denunciat la situació. Acusen el Departament d'Educació de "maltractament institucional" per haver fet una "reducció encoberta" d'educadors socials a les escoles i instituts. Per la seva banda, el Departament al·lega que el programa de complexitat que estava finançat amb fons europeus s'ha acabat i remarca que ha creat un nou programa amb recursos propis.
Al manifest dels 250 treballadors, acusen la consellera Esther Niubó de dir "mentides" i "amagar la realitat" anunciant la creació d'un "pla pilot" amb 60 professionals arreu de Catalunya. "El nou acord de Govern del 29 de juliol tanca 85 places existents i només en crea 60 de noves, temporals i inestables. Aquesta és una manera d'emmascarar la realitat", critiquen. Una de les educadores, Iris Medalla, ha concretat que fa cinc anys que treballen als centres de Salt i Figueres a través d'unes places finançades amb fons europeus.
Ara, però, aquest programa ha acabat i reclamen a la Generalitat que converteixi les places en "estructurals". Els educadors socials exposen que la situació és "dramàtica": "Durant aquests cinc anys hem estat al costat de l'alumnat, les famílies i els equips docents fent prevenció i detecció d'abús sexual infantil, acompanyament individual i emocional a l'alumnat, acollida a les famílies i als infants nouvinguts, derivacions d'infants i famílies en risc a serveis socials, prevenció d'assetjament escolar, mediació de conflictes des d'una mirada restaurativa", enumeren els educadors socials al manifest defensant que són "un nexe indispensable entre els centres educatius i la comunitat".
A Salt hi treballaven onze educadors i a Figueres dos. Els manifestants subratllen que han treballat en centres de màxima complexitat i amb un "altíssim nivell d'alumnat vulnerable" que prové d'entorns socioeconòmics desafavorits: "No els podem parlar d'igualtat d'oportunitats i d'escola inclusiva perquè no és real". En el cas de Salt, exposen que el curs passat es va tancar "amb més de 70 alumnes desnonats" i cada any hi ha una trentena d'alumnes de matrícula viva.
"Els polítics parlen de grans paraules com inclusió, coeducació, no segregació, igualtat d'oportunitats, escoles lliures de violència, però aquestes paraules són buides si no s'acompanyen de recursos i d'equips socials estables", denuncien. Per això, reclamen la "continuïtat immediata de totes les 85 places existents" i l'estructuració "definitiva i estable" de la figura de l'educador social al sistema educatiu.
Nous criteris
El Departament d'Educació exposa que el programa de complexitat al qual anaven lligades aquestes places de Tècnics d'Integració Social i Educadors Socials es va fer arran de la pandèmia, era "temporal" i estava finançat amb fons Next Generation, que no es podien allargar més enllà del 31 d'agost. Ara, amb el desenvolupament del decret d'Orientació, han canviat les assignacions, que abans es feien per complexitat de centres i ara es fa en funció de les necessitats específiques de suport educatiu (Nese) de cada centre.
Educació subratlla que "per a una millor distribució" els centres que ja tenen una de les dues figures professionals "ja no entren en aquest programa", que es finança amb fons propis. El Departament també afegeix que el fet de tenir pressupostos prorrogats ha impedit que es pogués incrementar la dotació pressupostària per a aquesta programa.
En el cas de Salt, el Departament remarca que totes les escoles tenien un tècnic d'integració social "estructural" i un educador social. Amb el nou programa i aplicant els criteris actuals, com que tots els centres tenen un integrador social "no els toca cap educador social". "Davant la situació de vulnerabilitat que hi ha al municipi, des de serveis territorials s'ha dotat a cada centre educatiu de Salt de mitja dotació que cada centre ha pogut orientar a les necessitats que tenia", conclou Educació.