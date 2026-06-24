Es restableix la circulació d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'un incendi forestal

La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona s'ha restablert sobre les cinc de la tarda d'avui, 24 de juny, després d'estar tallada momentàniament per un incendi al costat de les vies, segons ha informat Protecció Civil en una publicació a X. Adif havia anunciat prèviament, a les 16:42 hores, la interrupció del trajecte a causa del foc, situat entre Girona i Vilobí d'Onyar (Girona), i l'activació de la prealerta del Pla Ferrocat. La incidència se suma a les afectacions a la R3 de Rodalies, la R4 entre Montcada-Bifurcació i Fabra i Puig (Barcelona) i la R2, la R2 Nord, la R2 Sud i la R11 entre Montcada i Reixac (Barcelona) i Barcelona-Sants.\r\n