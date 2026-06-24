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Societat

Es restableix la circulació d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'un incendi forestal

  • El trajecte entre Girona i Barcelona en alta velocitat té una durada aproximada de 45 minuts -

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Publicat el 24 de juny de 2026 a les 17:26

La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona s'ha restablert sobre les cinc de la tarda d'avui, 24 de juny, després d'estar tallada momentàniament per un incendi al costat de les vies, segons ha informat Protecció Civil en una publicació a X. Adif havia anunciat prèviament, a les 16:42 hores, la interrupció del trajecte a causa del foc, situat entre Girona i Vilobí d'Onyar (Girona), i l'activació de la prealerta del Pla Ferrocat. La incidència se suma a les afectacions a la R3 de Rodalies, la R4 entre Montcada-Bifurcació i Fabra i Puig (Barcelona) i la R2, la R2 Nord, la R2 Sud i la R11 entre Montcada i Reixac (Barcelona) i Barcelona-Sants.

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