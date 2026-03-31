La Costa Brava recupera un camí de ronda després d'anys tancat per obres a la finca d'un expresident del Kazakhstan

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha tancat un conveni amb els propietaris de la finca de Can Juncadella per reobrir el camí de ronda, que fa quinze anys que està tancat. El tram de camí de ronda entre la cala Canyelles i la cala Morisca d'aquest municipi va quedar tancat el 2009 a causa de les obres a la finca, que en aquell moment estava vinculada a un expresident del Kazakhstan. La propietat va decidir barrar el pas al·legant que les obres suposarien una millora. Ja llavors, el consistori va signar un conveni amb la propietat on aquesta es comprometia a reobrir la finca i permetre el pas de la gent.
Això, però, no va passar. La realitat va ser que aquells qui feien el camí de ronda es trobaven amb càmeres de seguretat i vigilants que intimidaven la gent. També hi havia altaveus que dissuadien el pas per aquell tram de finca. Finalment, el 2016 l'ajuntament va decidir recórrer la via judicial per garantir la reobertura del camí. Des d'aleshores han sumat una quinzena de sentències que donaven la raó a l'Ajuntament, tot i que mai es va consumar la reobertura de l'itinerari considerat d'interès públic.
Després d'aquest llarg viacrucis, ara el consistori sí que ha aconseguit revertir la situació i tornar a obrir el tram del camí de ronda tancat durant quinze anys. L'Ajuntament ha pactat amb Flinder Data, propietaris actuals de la parcel·la, reobrir el tram tancat i preservar el medi ambient i la integració paisatgística. A més, el document compromet als propietaris a pagar de forma íntegra el projecte. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, detalla que ara el plenari haurà de ratificar aquest acord, però recorda que la reobertura és una "reivindicació històrica" per part dels veïns i de les entitats ecologistes de la zona.
Com s'ha cuinat l'acord?
Les negociacions per articular aquest acord entre l'Ajuntament de Lloret de Mar i la nova propietat de la finca ha comptat amb la participació, també, de la Generalitat de Catalunya. En les negociacions s'han fet reunions tècniques i visites sobre el terreny per tal de consensuar una proposta viable del traçat que haurà de tenir aquest camí per dins de la finca privada. El projecte preveu que el nou camí passi més a prop del mar i més allunyat del complex principal de la finca.
A partir d'aquí, l'ajuntament haurà de tramitar el planejament urbanístic necessari i la propietat s'encarregarà de la redacció i execució de les obres, que haurà de tenir la supervisió municipal. Posteriorment, quan s'hagin acabat, el camí passarà a ser d'ús públic i el consistori s'encarregarà de la gestió i manteniment.