La Diputació de Girona atorga quasi 3 milions d'euros en ajuts per a habitatge social als ens locals

La Diputació de Giorna ha concedit un total de 2.860.000 euros d'ajuts en l'àmbit de l'habitatge a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació aquest 2025. Una xifra "rècord" que s'ha destinat a finançar la compra o les inversions per fer millores en habitatges socials, o per al finançament dels serveis socials als municipis. L'augment es deu al fet que en els darrers anys ha augmentat la partida pressupostària a mesura que també han crescut les necessitats i les peticions dels ens locals.
La diputada d'Habitatge, Natàlia Figueras, ha celebrat els esforços de la Diputació en aquest àmbit tot i no tenir-ne competències: "L'habitatge és una de les grans preocupacions de la ciutadania, i cada any intentem destinar-hi més recursos, per atendre totes les peticions que ens fan arribar els ajuntaments i els consells comarcals".
Figueras ha afegit que l'objectiu és ajudar els municipis a fer créixer el parc públic d'habitatge: "És la millor manera de facilitar l'accés a habitatge assequible". En aquest sentit, la línia amb més dotació és la d'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials, que per primer cop supera el milió d'euros (1.080.000 euros). Se n'han beneficiat onze ajuntaments i una societat mercantil de capital íntegrament municipal (Gestora Urbanística Nousalt, SL) de les comarques gironines. En total, s'han pogut adquirir 24 habitatges nous.
Els ajuts per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials arriben fins als 960.000 euros, que permetran millorar 75 habitatges de les comarques gironines: 70 corresponen a 32 ajuntaments, i els cinc restants, a la Gestora Urbanística Nousalt, SL.
En relació amb el finançament de serveis locals, la Diputació ha atès 24 peticions d'ajuntaments i cinc de consells comarcals, per valor de 445.000 euros. En aquesta línia, només s'hi poden acollir els ens adherits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge (XSLH), que treballen de manera coordinada i compartint iniciatives, objectius i mitjans amb el suport de la Diputació de Girona.
D'altra banda, les subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge han estat de 318.000 euros. S'hi han acollit 36 ajuntaments de les comarques gironines, que podran desenvolupar estudis i planificar polítiques locals d'habitatge.
Finalment, a l'última línia d'ajuts, ha atorgat 58.000 euros per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica; principalment, neveres, deshumidificadors, radiadors o sistemes de climatització per millorar les condicions en llars en situació de vulnerabilitat o exclusió social. Se n'han beneficiat sis ajuntaments i dos consells comarcals.