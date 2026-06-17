La Guàrdia Civil espanyola continua buscant el menor de 16 anys desaparegut des de dimecres de la setmana passada mentre feia una excursió amb moto d'aigua al golf de Roses. Mitja dotzena de submarinistes del grup especial d'activitats subaquàtiques, amb seu a l'Estartit, estan duent a terme immersions diàries en els diversos punts del golf de Roses on els testimonis situaven al menor desaparegut.
La recerca, en aquests moments, ja és passiva, ja que les autoritats policials que l'estan cercant ja no contemplen la teoria de trobar el menor en vida. De fet, aquest cap de setmana, davant la impossibilitat de localitzar-lo sa i estalvi, els Bombers ja van abandonar la recerca activa. En cas d'haver perdut la vida ofegat, el cos podria trigar entre una setmana i deu dies en surar a la superfície, segons relaten des de la Guàrdia Civil.
Paral·lelament, la policia espanyola continua investigant les circumstàncies de la desaparició i ha centrat part de les diligències en l'empresa nàutica de Roses que va llogar les motos d'aigua als tres menors. Els agents volen determinar si es complia tota la normativa, especialment pel que fa a la presència d'un guia, l'ús obligatori d'armilles salvavides i el funcionament dels sistemes de geolocalització de les embarcacions. Amb les motos de l'empresa precintades des de divendres, després de comprovar que la que conduïa el menor va aparèixer a la platja de Pals amb un fort impacte a la part posterior, els investigadors analitzen si alguna altra embarcació té desperfectes similars.
Contradiccions en els testimonis
La investigació també intenta esclarir diverses contradiccions detectades en les declaracions dels responsables de l'empresa i dels dos amics que acompanyaven el menor. Segons fonts pròximes al cas, hi ha discrepàncies sobre el punt exacte on el van veure per última vegada i sobre el desenvolupament dels fets.
Els investigadors també consideren rellevant que l'avís de desaparició no es fes fins a les 22:44 hores, quan el grup havia d'haver tornat cap a les nou del vespre. A més, continuen treballant per localitzar el telèfon mòbil del menor i recopilant testimonis de persones que els haurien vist navegant aquella tarda.