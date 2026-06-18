L'acusat del crim de Susqueda reclama la fi de les mesures cautelars

La defensa de l'únic acusat del crim de Susqueda, Jordi Magentí, ha presentat aquest dijous una carta al jutge sol·licitant que se li retirin les mesures cautelars, les quals li impedeixen des de fe vuit anys sortir del país, entre d'altres. Aquestes mesures se li apliquen des de 2018, moment en què l'Audiència de Girona va posar-lo en llibertat després de determinar que no tenien proves concloents per empresonar-lo per al crim.
Des d'aquell dia, se li va retirar el passaport, cosa que li impedeix sortir del país, i està obligat a personar-se cada quinze dies davant la justícia a firmar. Una mesura imposada per garantir la seva presència a Catalunya. En l'escrit, l'advocat Benet Salellas, que s'encarrega de la defensa de Magentí, afirma que el seu client ha complert totes les mesures imposades des del primer dia i que ha demostrat una bona predisposició a col·laborar amb les autoritats per esclarir els fets.
Els fets es van produir el 24 d'agost de 2017 quan les víctimes de 23 i 21 anys van anar al pantà a fer caiac a l'embassament de Susqueda i van desaparèixer. Els cossos van aparèixer un mes després i la causa segueix oberta a dia d'avui. Una causa que, de fet, ha passat per les mans de fins a deu jutges al llarg de tot aquest temps. Després de nou anys i tots els canvis de mans de magistrats, a banda de retirar les cautelars, Salellas també reclama que s'arxivi la causa contra l'únic investigat del crim.
La investigació no es pot tancar
El passat 15 d'abril, els Mossos van informar al jutjat que instrueix el doble crim que no poden tancar la investigació dels assassinats perquè el pantà té massa aigua. Entre les proves que hi ha pendents, la policia ha d'identificar aquells punts on es podia entrar a l'embassament per fer-hi caiac o bé resseguir el recorregut a peu que hauria fet un testimoni -ara ja mort- fins a la zona de la Font del Borni i la Rierica.
A banda, els agents remarquen que es tracta d'una prova que implica tenir en compte l'estat físic del testimoni, que va morir per causes naturals fa un temps. Aquí els Mossos recorden que ja van demanar l'historial mèdic del difunt per ser més precisos en l'execució de la prova, però se'ls va denegar l'accés. Això va obligar els policies a basar-se en l'informe de l'autòpsia de la mort i a la informació recollida per la Unitat d'Investigació de la comissaria de Santa Coloma de Farners.