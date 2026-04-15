«Les armes no eduquen, maten!»: concentració contra l'estand de l'exèrcit a l'Expojove de Girona

Activistes de la plataforma Aturem les Guerres, sindicats i antimonàrquics s'han concentrat amb pancartes davant l'espai del Ministeri de Defensa a l'Expojove de Girona per protestar contra la presència de l'exèrcit espanyol al saló, que ha obert portes aquest dimecres. L'acció de rebuig ha contrastat, però, amb l'opinió dels estudiants, que ja han normalitzat que les forces armades participin a l'Expojove juntament amb la resta d'ofertes professionals (com cicles formatius o graus universitaris).
La d'aquest 2026 és la 20a edició del saló, que ofereix assessorament als estudiants -sobretot, de 4t d'ESO- sobre els estudis i sortides professionals un cop acabin l'ensenyament obligatori. Se celebra a Fira de Girona des d'aquest dimecres i fins dissabte, i compta amb 82 expositors. Com ja ho havien fet en les últimes edicions de l'Expojove, el personal del Ministeri no van vestits de militars sinó de civils. Una decisió que, precisament, els tribunals van avalar a finals del 2026.
Es preveu que, al llarg dels quatre dies, el saló rebi uns 8.000 visitants i ja s'hi han inscrit 86 instituts i centres d'arreu de la demarcació per portar-hi alumnes. De tots els estands, sempre n'hi ha un que revesteix polèmica: el del Ministeri de Defensa. Les forces armades havien arribat a assistir a l'Expojove amb uniforme de militar i cartells on hi havia imatges bèl·liques, però ara fa uns anys, en aplicació del codi ètic, Fira de Girona els ho va impedir.
El veto a l'uniforme va arribar als tribunals, i tot i que inicialment el jutjat va tombar la decisió de la Fira, tant l'Audiència de Girona com posteriorment el Tribunal Suprem (TS) van avalar-la. La resolució de l'alt tribunal espanyol, que tancava el litigi, va arribar precisament a finals de l'any passat, amb una sentència que recollia que Fira de Girona podia prohibir la presència de militars amb uniforme a l'Expojove.
Aquest dimecres, com ja ha passat en anteriors edicions, a l'estand de Defensa no hi ha hagut imatges bèl·liques -ara, allò que es porta són cartells amb QR- ni tampoc uniformes. Els qui atenen els alumnes van vestits de civil. Però la presència de l'Exèrcit no és ben vista ni per la plataforma Aturem les Guerres, ni pels sindicats Ustec-Stecs i la Intersindical, ni tampoc pels antimonàrquics.
"Les armes no eduquen!"
Per això, aquest matí una vintena d'activistes han protestat amb pancartes davant l'estand de les forces armades i han repartit fulletons entre els alumnes que hi passaven per davant o bé s'hi aturaven. "Vols dissenyar el teu futur? Que la propaganda bèl·lica no et confongui! Les armes no eduquen, les armes maten!", recollia el fulletó.