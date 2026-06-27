Ja tornen a circular els trens de l'R11 fins a Maçanet-Massanes després que s'hagi extingit un incendi de vehicles a Girona, a tocar de les vies del tren. El foc que ha afectat sis vehicles també ha obligat a tallar la circulació. Segons Adif, la incidència ha obligat a suprimir cinc trens de mitjana distància i s'ha posat un pla alternatiu de transport per carretera.\r\n\r\nEls Bombers han rebut l'avís cap a un quart de quatre de la tarda i dues dotacions hi han treballat. No ha provocat ferits, però el foc ha afectat sis vehicles, quatre dels quals han cremat, així com vegetació urbana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nVaga a Rodalies el 29 de juny: serveis mínims del 66% en hora punta\r\n\r\n