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Vaga a Rodalies el 29 de juny: serveis mínims del 66% en hora punta

Societat

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Publicat el 26 de juny de 2026 a les 17:26
Actualitzat el 26 de juny de 2026 a les 17:27

El Departament d’Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada a Rodalies coincidint amb la vaga del 29 de juny convocada pel Sindicat Ferroviari (SF), minoritari dins el sector. Segons indiquen des del Govern, el servei alternatiu per carretera als trams afectats per treballs de millora de la infraestructura, mantindrà la seva oferta habitual.

El sindicat minoritari ha convocat una vaga a tot l’Estat per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebre, els avenços de la venda de Renfe Mercaderies i, des del seu punt de vista, el “desmantellament" que està patint el "ferrocarril públic”.

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