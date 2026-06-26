Vaga a Rodalies el 29 de juny: serveis mínims del 66% en hora punta

El Departament d’Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada a Rodalies coincidint amb la vaga del 29 de juny convocada pel Sindicat Ferroviari (SF), minoritari dins el sector. Segons indiquen des del Govern, el servei alternatiu per carretera als trams afectats per treballs de millora de la infraestructura, mantindrà la seva oferta habitual.\r\n\r\nEl sindicat minoritari ha convocat una vaga a tot l’Estat per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebre, els avenços de la venda de Renfe Mercaderies i, des del seu punt de vista, el “desmantellament" que està patint el "ferrocarril públic”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa factura total de les alternatives per la crisi de Rodalies: seixanta milions d'euros Lluís Girona Boffi\r\n\r\n