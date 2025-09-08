Tossa de Mar no donarà noves llicències per a comerços d'estètica, fundes de mòbil i basars

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha suspès de manera cautelar i transitòria donar noves llicències i autoritzacions vinculades als usos comercials durant un any. La finalitat és aprofitar aquest temps per fer una diagnosi del comerç local al municipi per redactar un Pla Especial Urbanístic dels Usos Comercials. Aquesta decisió arriba tot just unes setmanes després que Lloret de Mar, municipi veí, prengués una mesura similar.
Concretament, la suspensió està delimitada segons un plànol que ha dibuixat el consistori i afecta les activitats relacionades amb la imatge personal i l’estètica; comerços al detall de vins i begudes de totes classes; la venda de productes cannàbics i/o derivats; fundes i accessoris per a mòbils; serveis combinats d’internet públic; basars; la venda de souvenirs i regals i la venda de menjars i restauració take away. En el cas dels centres de submarinisme, centres nàutics i activitats aquàtiques, queden suspeses en tot el terme municipal.
La decisió presa per part del consistori respon a la necessitat d'estudiar la situació actual del teixit comercial a Tossa i planificar-ne el creixement amb criteri. Per això, durant el temps que es faci la diagnosi s'evitarà que es puguin autoritzar activitats que finalment puguin quedar desactualitzades amb el Pla.
L'alcalde, Martí Pujals, explica que "el Pla Especial ha de servir per ordenar i regular els usos comercials, amb l’objectiu de preservar la identitat local i garantir un desenvolupament equilibrat i adaptat a les necessitats del municipi". Es preveu que la suspensió tingui una durada màxima d'un any, mentre s'aprova el nou instrument urbanístic.
Redacció de la diagnosi del comerç local
Després de constatar una elevada rotació comercial, des de l’Àrea de Promoció, Comerç i Turisme de l’Ajuntament del municipi han encarregat la diagnosi del comerç local. Resulta que hi ha una proliferació de nous formats comercials i de serveis, i una aparent repetició de determinades tipologies de negoci. Així mateix, la substitució d'activitats de comerç per altres vinculades a la restauració ha generat desequilibris que poden comprometre la diversitat i la funcionalitat del teixit comercial local.
Aquesta diagnosi s’elabora en resposta a les peticions demandades per la Unió de Botiguers i l’objectiu és analitzar, definir i implementar mesures que permetin millorar la conciliació entre les diferents activitats del municipi. També es volen promoure noves iniciatives en locals buits, impulsar la formació i la transmissió empresarial, avançar cap a la digitalització del comerç, revisar les ordenances per adaptar-les a l’estratègia turística i reforçar el teixit comercial seguint criteris de sostenibilitat i economia circular.