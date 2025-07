Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys per robar desenes de productes d'un supermercat a la Bisbal d'Empordà el dimarts 1 de juliol. Però no el van enxampar en el moment del robatori, sinó que va ser arrel que una patrulla l'enxampés circulant en direcció contrària que van descobrir que anava carregat de productes robats del supermercat.

Una patrulla va veure un conductor circulant pel passatge Carles Bech en sentit contrari cap a dos quarts de sis de la tarda i van decidir aturar el vehicle. En veure la policia, el conductor va girar de sobte i es va dirigir cap a un camí de terra sense sortida.

L'home va baixar del vehicle, va obrir el maleter i va intentar amagar el que portava a dins. Va ser aquí quan els Mossos s'hi van apropar i van descobrir que hi portava quatre bosses plenes de productes de supermercat.

Havia robat productes d'higiene personal, alimentació i begudes

Entre els articles que es van intervenir hi havia productes d'higiene personal, alimentació i begudes. Els agents van demanar a l'home que els mostrés el tiquet de l'establiment amb l'import dels productes, però l'arrestat no en tenia.

A més, els Mossos van comprovar que hi havia una denúncia d'un supermercat que coincidia amb els articles presumptament robats. Per això, els Mossos van detenir el sospitós per un delicte de furt. L'home ha quedat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.