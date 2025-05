Busquen un jove del Regne Unit desaparegut a Tossa de Mar

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Tossa de Mar i els Bombers busquen un jove de 25 anys del Regne Unit que hauria en aquesta localitat de la Selva. El cos policial ha rebut aquest dimecres l'avís de l'Interpol perquè la família del jove havia denunciat la seva desaparició al Regne Unit, i asseguraven que el mòbil el localitzava a Tossa de Mar. Per això els Mossos han activat el dispositiu de recerca.

Segons ha avançat Ràdio Girona – Cadena SER, els agents han trobat una furgoneta que seria del jove al mirador de Tossa de Mar, a la carretera que va entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), tot i que no hi havia cap rastre de l'home. Segons apunten algunes fonts, fa dies que el vehicle està abandonat i no hi ha cap rastre del jove desaparegut.

Aquest dijous els Mossos han activat la policia marítima i un helicòpter per reforçar el dispositiu de recerca, ja que l'indret on hi havia la furgoneta era propera a una zona de penya-segats. Els Bombers han enlairat els drons per localitzar el jove desaparegut.