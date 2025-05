Mor un motorista en un accident amb un cotxe a Amer

Un motorista de 50 anys ha mort aquest dijous al matí a Amer (la Selva) després de xocar contra un vehicle. L'accident ha passat pels volts de les sis del matí quan, per causes que s'investiguen, la víctima i el conductor del cotxe han topat a l'Avinguda la Selva, a l'alçada d'on hi ha l'empresa farmacèutica Hipra.

Arran dels fets els Mossos han detingut el conductor del cotxe, un home de 37 anys, sense antecedents per un delicte d'homicidi imprudent. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els equips d'emergència que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. De fet, els Bombers del parc d'Amer han estat els primers d'arribar i intentar recuperar l'home que ha acabat morint. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.