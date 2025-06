Tanquen un tram de platges de la Costa Brava per una esllavissada

Situació complicada la que s'ha viscut a la Costa Brava. Dues platges d'aquesta zona han hagut de ser tancades aquest dimarts arran d'una esllavissada. Es tracta del tram de platges que hi ha entre les de Sota s'Arenella i la Colomera, que l'Ajuntament del Port de la Selva ha hagut de clausurar per qüestions de seguretat.

Segons ha detallat el consistori, tècnics municipals i també del Servei de Costes de l'Estat han detectat una esllavissada a la cova del Port de la Vall. Arran d'aquest succés, s'ha pres la decisió que calia tallar un tram de platges de la localitat de l'Alt Empordà fins que es faci una inspecció definitiva.

⚠️ A causa d'una esllavissada, els serveis tècnics de l'ajuntament i Costes tanquem, fins a una inspecció definitiva, les platges que van des de Sota S'Arenella fins a la Colomera. ⚠️ pic.twitter.com/RZ7V79Sty3 — El Port de la Selva (@elportdelaselva) June 3, 2025

El regidor de Platges del Port de la Selva, Roger Pinart, ha aportat alguns detalls sobre els fets. En primer lloc, ha explicat que el temporal Glòria va començar a desgastar aquesta zona de platges, però hi ha hagut un altre factor determinant. El terratrèmol de dijous passat que es va fer notar a diversos municipis de la Costa Brava "pot haver provocat aquesta esllavissada".

Sigui com sigui, la decisió de les autoritats ha estat molt clara. El tancament de les platges es mantindrà fins que els tècnics de Costes avaluïn els danys i decideixin quina és l'actuació que cal dur a terme per garantir la seguretat dels banyistes i les embarcacions. Aquestes platges s'omplen de visitants cada estiu i, a les portes d'una nova temporada alta, es desconeix si estaran obertes.

El terratrèmol a la Costa Brava

El possible desencadenant de l'esllavissada que ha obligat a tallar el tram de platges pot tenir l'origen en el terratrèmol recent a la Costa Brava. El moviment de plaques va tenir una magnitud de 3,5 a l'escala de Richter i va sacsejar alguns municipis del litoral català el passat dijous.

Tal com va recollir l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’epicentre es va localitzar a prop del canyó de la Fonera, situat entre Begur i Palamós, al Baix Empordà. Tot i que el sisme no va causar danys, es va notar des de diferents localitats costaneres com el mateix Port de la Selva i d'altres com Roses i Cadaqués.