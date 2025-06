Un nadó d'un mes, ferit greu amb cremades al cap per l'impacte d'un petard a Palau-Solità i Plegamans

Un nadó d'un mes ha quedat ferit greu a Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental) amb cremades de primer i segon grau arran de l'impacte d'un petard al cap durant la revetlla de Sant Joan. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el petit a l'àrea infantil de l'Hospital Vall d'Hebron, on es troba ingressat.

Concretament, dues dotacions de Bombers han acudit a un avís d'un incendi de vegetació en un solar sense edificar al carrer Til·lers a les 22:08 hores i allà hi han trobat la família afectada per l'accident. Han atès els afectats in situ i han determinat el trasllat del nadó d'urgència a l'hospital.

Amb tot, la revetlla de Sant Joan del 2025 ha tancat amb dues persones ferides greus i 245 incendis de vegetació. A banda del nadó, un home que ha quedat atrapat a l'interior del seu vehicle incendiat a l'Empordà i també es troba en estat greu.

Els Bombers han rebut més de 1.300 avisos, tot i que no hi ha hagut incendis forestals importants. La nit ha acabat amb 245 incendis de vegetació i 234 incendis en mobiliari urbà i tots han quedat extingits ràpidament. El cos ha celebrat que no hi ha hagut grans emergències que hagin comportat importants concentracions de recursos i no s'han repetit els incendis del cap de setmana anterior. Tampoc s'han produït ofegaments ni altres accidents personals.

Els avisos de testimonis advertint de petits incendis causats per pirotècnia han sovintejat arreu del país. Per exemple, els Bombers han apagat un incendi de vegetació agrícola que ha cremat una zona de camps de cereals sense segar a Rubí (Vallès Occidental).