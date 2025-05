Adeu al tabac a la costa de Barcelona: els 25 municipis s'uneixen per prohibir-lo

Els 25 municipis del litoral de la Diputació de Barcelona volen evitar el tabac a les platges a partir d'aquest estiu. Per això, l'ens supramunicipal ha presentat aquest dimarts a Premià de Mar una campanya unificada pionera que demana als ciutadans que deixin el tabac de banda quan estiguin a la sorra."Volem platges cada vegada més saludables, sostenibles i netes, i per aconseguir-ho calen decisions valentes", ha assegurat la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. La recomanació a no fumar és generalitzada, però de moment 15 municipis tenen una regulació aprovada o en vies d'aprovació que dona cobertura a aquest veto. La majoria dels 10 restants ho tindran tramitat l'estiu del 2026 a tot estirar.

La Diputació ha presentat la campanya gràfica per difondre les platges sense fum i també un text base perquè els municipis puguin redactar la seva pròpia ordenança municipal per regular la qüestió. L'objectiu, ha asseverat Moret, és que els 61,6 quilòmetres que ocupen les 107 platges de la demarcació siguin "segures i saludables". Al seu torn, el diputat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, ha defensat que el primer gran benefici d'eliminar el tabac de les platges es tradueix en tenir un "entorn més saludable". "Cada cop, l'espai de sorra és inferior per culpa del canvi climàtic i això incrementa les molèsties per als fumadors passius", ha explicat, alhora que ha assegurat que també hi ha un motiu mediambiental, ja que es redueixen les burilles a la sorra.

El 2024 ja no es va poder fumar a les platges de Calella, el Masnou i Barcelona, alhora que hi havia la restricció a algunes platges de Sitges i Vilanova i la Geltrú, Caldes d'Estrac i Pineda de Mar. De cara a aquest estiu, hi ha més ajuntaments que se sumen a la restricció del tabac, amb un veto que serà per a totes les platges: Sant Pol de Mar, Cubelles, Sant Andreu de Llavaneres, Premià de Mar, Vilassar de Mar i Sant Vicenç de Montalt. També Vilanova ha anunciat que estén la prohibició a tot el seu litoral.

Sobre això, Mut ha indicat que aquests són els municipis que tenen regulada la prohibició del tabac a les platges amb cobertura jurídica, bé sigui amb ordenances en vigor, ordenances en fase d'aprovació definitiva o decrets d'alcaldia. La resta del litoral barceloní se sumen igualment a la campanya de platges sense fum, però la regulació per a la majoria d'aquests casos s'espera que sigui efectiva el 2026. Tant Mut com Moret han indicat que el règim sancionador associat a la prohibició variarà en funció de cada consistori, per bé que el diputat ha insistit que "aquest estiu no es vol multar". Ha indicat que hi haurà municipis que legalment podran fer-ho, però ha ressaltat que "la voluntat és ser propositius al conjunt de la costa barcelonina".

"El més important és generar consciència ciutadana, sensibilitzar tothom i aconseguir un compromís col·lectiu per eliminar el tabac de les platges, més que no pas sancionar", ha afegit Moret, que ha destacat que la unió de tots els municipis costaners de la demarcació no té precedents al conjunt de l'estat espanyol. A Galícia o les Illes Balears, per exemple, "hi ha hagut accions puntuals", però ha celebrat que és el primer cop que hi ha un treball conjunt en l'àmbit supramunicipal amb 25 ajuntaments. L'anunci dels municipis de la Diputació de Barcelona d'aquest dimarts es reforçarà amb activitats de sensibilització adreçades als banyistes al llarg de l'estiu, les quals han estat dissenyades en col·laboració de l'Associació Espanyola Contra el Càncer.