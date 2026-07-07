Protecció Civil limita la sega fins a les sis de la tarda als municipis amb nivell 4 de Pla Alfa

Protecció Civil manté activat en fase d’alerta el Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT) per calor intensa. Les previsions meteorològiques indiquen que l’onada de calor serà "persistent" i que s’intensifica, fet que obliga a extremar les precaucions per a la salut i augmentar la vigilància per l’elevat risc d’incendi.
Tal com indiquen a través d'un comunicat remès a la premsa, s'han limitat les activitats pels municipis inclosos dins del Pla Alfa nivell 4 del Cos d’Agents Rurals -en concret, 111 municipis de 18 comarques. Així, les tasques de sega es limiten entre les 12 i les 18 hores, i es prohibeixen les activitats culturals falleres i activitats amb foc, així com amb material pirotècnic, als municipis afectats.
El Servei Meteorològic de Catalunya indica que les temperatures estaran per sobre la mitjana ben bé fins a finals de la setmana vinent. Això pot comportar afectacions per a la salut de les persones, especialment les que visquin al litoral i prelitoral on també hi ha avisos per calor nocturna.
Els consells generals de Protecció Civil
Protecció Civil també ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Com a consells generals, l'administració ha demanat a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l’exterior sobretot a les hores de més calor; i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades. El pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) es manté en fase d’emergència pel perill extrem d’incendi en algunes comarques i per fer seguiment dels incendis que es vagin produint.