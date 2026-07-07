Què passa amb la feina quan hi ha alerta vermella per calor?

El mes de juliol tot just comença i Catalunya ja afronta la segona onada de calor de l'estiu, amb avisos vermells per les altes temperatures a fins a 22 comarques aquest dimarts. A més, ho fa en plena crisi d'incendis arreu del país, i sota els diversos protocols de Protecció Civil. En aquest escenari, la prevenció de riscos és clau per evitar víctimes i minimitzar els danys materials, i la seguretat laboral ocupa un lloc central en els plans de les administracions.
A Catalunya, hi ha tres cossos normatius que regeixen com cal actuar en l'àmbit laboral quan el Meteocat emet un avís de perill vermell per calor. El primer, comú a tot l'Estat, és el reial decret llei 4/2023, que estableix les regles i protocols bàsics. Si bé, la Generalitat ha regulat de manera molt específica com s'ha d'aplicar aquesta norma al país a través de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) i el nou Protocol per prevenir els efectes de la calor a la feina, vigent des de l'abril de 2026. A continuació, Nació recull els principis i normes més rellevants.
Feines a l'aire lliure o en espais no climatitzats
Tal com ha recordat la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, aquest dimarts, si s'activa un avís vermell per calor, als sectors laborals en què l'activitat es desenvolupa a l'aire lliure o en espais no climatitzats, com la construcció, la neteja viària, l'agricultura o el repartiment; és obligatori modificar o reduir la jornada laboral i eliminar les tasques de més esforç físic durant les hores de calor de màxima intensitat, normalment entre les 12.00 hores i les 17.00 hores. I, si les mesures preventives de l'empresa no poden garantir la seguretat del treballador, la llei prohibeix explícitament continuar fent la feina a l'aire lliure.
Treballs en interiors
D'altra banda, el reial decret 486/1997 fixa uns límits de temperatura màxima de manera general, incloent-hi els espais interiors. Pel que fa als treballs sedentaris en oficines, la temperatura no pot superar els 27 °C en cap cas, mentre que en treballs lleugers en magatzems, comerços o hostaleria, el límit és de 25 °C. En aquest sentit, si l'aire condicionat no funciona o no dona l'abast i se superen aquests paràmetres, l'empresa està incomplint la llei i ha d'actuar en conseqüència, manant teletreball, canviant d'espai o aturant l'activitat.
El dret a interrompre l'activitat per calor
En cas de trobar-se en una situació en què la calor és insuportable o tenir símptomes de cop de calor (marejos, mal de cap, debilitat) i en què l'empresa no ofereixi ni alternatives ni aigua, l'article 21 de la llei de prevenció de riscos laborals reconeix el dret a interrompre l'activitat i abandonar el lloc de feina. Cap empresa pot sancionar, i encara menys acomiadar, un treballador per protegir la seva vida davant d'un risc real.
Què passa amb el sou si no treballes per la calor?
Si, amb l'avís de perill vermell per calor del Meteocat activat, es compleixen els requisits esmentats per deixar de treballar, el sou es manté íntegre. La legislació espanyola i catalana prohibeix taxativament que l'empresa retalli els salaris, tregui dies de vacances o penalitzi si s'ha hagut de reduir o suspendre la jornada per culpa d'una alerta meteorològica extrema. A més, la normativa vigent inclou el permís climàtic retribuït de fins a quatre dies si la situació de perill és tan greu que impedeix anar a la feina o posa en risc imminent la salut.