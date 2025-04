Renovem-nos reclama aprovar els pressupostos de carboni per la via d'urgència

Renovem-nos reclama que s'aprovin urgentment els pressupostos de carboni que aquest dijous va entregar al Govern el Comitè d'Experts en Canvi Climàtic i que preveu reduir quasi un 70% d'emissions en una dècada. En un comunicat, ha recordat que la llei del canvi climàtic de 2017 estableix l'aprovació d'aquest instrument per períodes de cinc anys -la proposta n'inclou fins a 15- i ha lamentat l'endarreriment en la seva posada a la pràctica.

Per això, ha demanat que fixar el sostre d'emissions es faci per la via d'urgència al Parlament i així ho sol·licitarà al president Josep Rull, a qui ja han demanat una audiència. En aquest sentit, recorden que va ser el conseller que va aconseguir aprovar aquesta llei molt pionera, però que no s'ha acabat de desplegar.

Renovem-nos, a través d'un comunicat, considera urgent planificar la reducció per tal que l'esforç inversor necessari es pugui distribuir en el temps de forma menys abrupta i garantir-ne l'èxit.

Cal recordar que ara la pilota està al terrat del Govern que ha de decidir si assumeix la proposta presentada pels experts o la modifica abans de portar-la al Parlament.