Activat un avís preventiu a tot Catalunya per contaminació atmosfèrica

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest divendres un avís preventiu per contaminació atmosfèrica. Segons han informat, s'ha detectat la presència d'una intrusió de pols africana amb afectacions des d'aquest dijous als nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot Catalunya. La mitjana diària dels nivells de PM10 de dimarts va ser superior al valor de 50 µg/m³ en les estacions de mesurament Montcada i Reixac i Barcelona-Navas. Aquest matí, fins a les 10 hores, 18 estacions superaven aquest nivell.
La previsió és que aquest dissabte els nivells encara es mantindran elevats, donat que es preveu que les condicions de dispersió no millorin significativament. L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament.
La finalitat d'activar l'avís és reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s’emeten per causa de les activitats humanes. S’afegeixen a les que hi ha presents a l’atmosfera per motius naturals, en aquest cas força elevades a causa d'una intrusió de pols africana.
Per tot això, el Govern indicarà en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és important; informarà la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat; i notificarà a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos.
També es recomana als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents. La Direcció General de Canvi Climàtic farà un seguiment "exhaustiu" dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu, tal com ha informat a través d'una nota de premsa.
Col·laboració ciutadana
En aquesta situació, la Generalitat recomana a la ciutadania realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, i prioritzar el transport públic. També demana reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa).
El Govern també recomana utilitzar el cotxe compartit, realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques). I, en el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes, a més de regular la climatització de les llars i establiments.