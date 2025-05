La Catalunya rural reclama aprofitar el transport escolar per a viatgers

Aprofitar el transport escolar per als viatgers convencionals o les línies d'autobús convencionals per als estudiants. Aquesta és una de les 50 propostes que la Catalunya rural ha posat sobre la taula per millorar la mobilitat a les zones menys poblades del país. Coordinats per l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA), també reclamen acabar la integració tarifària, estendre els punts de recàrrega elèctrica i apostar per la mobilitat compartida, entre altres.

Xarxes de transport planificades separadament

La mobilitat a Catalunya s'ha planificat amb lògica metropolitana. “No encaixem en el transport públic més convencional”, assegura Albert Puigvert, gerent d'ARCA. Tanmateix, la fi de les concessions de les línies d'autobús l'any 2028 obre un nou panorama que “cal aprofitar”, segons Sergi Méndez, president d'aquesta entitat, alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat.

Una de les majors potencialitats per facilitar la mobilitat bàsica a l'interior dels territoris rurals és aprofitar de manera conjunta les línies de transport escolar amb les convencionals. “No té sentit que es planifiquin separadament”, assegura Méndez. A la seva comarca ho pateixen: el nord de la comarca no està connectada amb la capital, Falset, i els estudiants de Batxillerat o cicles acaben traslladant-se amb transport públic al Baix Camp “mentre el nostre institut perd matrícules”. En aquest sentit, a banda de facilitar la integració dels dos sistemes, una de les 50 propostes fetes després del treball conjunt de 17 entitats i administracions -entre les quals el Departament de Territori i les ATM- és apujar l'edat màxima del transport escolar per sobre dels 16 anys.

En diversos punts del país ja existeixen experiències -fruit de les preocupacions de les autoritats locals-, però des d'ARCA es reclama crear un marc que ho faciliti. Un exemple és la Segarra on hi ha una vintena de línies de transport públic que també aprofiten els alumnes. El cas contrari és a Molló, al Ripollès, on la línia de transport escolar que comunica amb Camprodon també el poden aprofitar els veïns. Ara bé, com explica l'alcalde Pep Coma, fa pocs mesos s'ha reduït el tipus de vehicle “i només queden una o dues places lliures”. L'Ajuntament s'ha queixat d'aquesta i altres deficiències, com el fet que els viatgers s'han d'esperar en un punt sense ni tan sols una marquesina, una deficiència que forma part de les 50 propostes per millorar la mobilitat rural.

A Catalunya hi ha altres experiències interessants, que van més enllà del transport a la demanda que s'ha estès els darrers anys i que ha millorat força la situació en algunes comarques. Al Berguedà, per exemple, els taxistes locals s'han afegit al servei i ho fan amb tarifes de bus. A l'Alta Segarra, a la comarca de l'Anoia, el sistema és “altament flexible”: no hi ha ni rutes ni horaris predefinits. S'han seleccionat un total de 50 punts i, en funció de les peticions, un algoritme calcula el traçat òptim a temps real.

Transport compartit i punts de recàrrega elèctrica

A Catalunya la llei de mobilitat és del 2003 i té una visió molt metropolitana. La seva revisió, així com l'extensió de les ATM a tots els municipis, formen part del llistat de 50 mesures que l'associació ARCA ha presentat aquest dijous. “Són propostes creatives i imaginatives basades en les necessitats dels territoris rurals”, assegura el seu president. “Quan parlem de mobilitat estem parlant de vida i de tenir els mateixos drets i oportunitats, visquis on visquis”, afegeix. Entre altres, es reclama completar la integració tarifària, afavorir el transport compartit i planificar una xarxa de punts de recàrrega elèctrica.

Aquestes són algunes de les mesures més destacades per afavorir la mobilitat en els territoris rurals: