Menys del 40% de les llars de renda baixa de Barcelona tenen aire condicionat

A la demarcació de Barcelona, el percentatge d'habitatges amb sistema de refrigeració passa del 38,9% a les llars de menys ingressos, al 71,2% entre les de renda alta, amb una mitjana provincial del 57,2%. Però només el 2,2% del total disposa d'aerotèrmia, l'opció eficient que no dispara ni la factura ni les emissions.\r\n\r\nÉs una de les principals conclusions d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), que ha analitzat el risc de mortalitat per la calor segons l'habitatge a la província de Barcelona. La conclusió de fons és que qui es pot protegir de la calor i qui no depèn de la renda, de l'estat de l'habitatge i del territori on es viu, resisteix millor les altes temperatures. La resposta privada, sobretot d'aire condicionat, arriba primer allà on les rendes ho permeten, de manera que reprodueix aquesta fractura en comptes de tancar-la.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nUna onada de calor extrema: màximes de 44 graus i sense fi a curt termini Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n