El sector de la bioenergia a Catalunya ja factura quasi 900 milions d'euros

El sector de la bioenergia a Catalunya agrupa 365 empreses que facturen 872 milions d'euros i donen feina a 2.650 persones, segons un estudi d'ACCIO que radiografia aquest àmbit per primera vegada i que ha comptat amb el Clúster de Bioenergia de Catalunya. El 28,4% de les empreses catalanes que s'hi dediquen es van establir fa com a màxim deu anys. L'informe apunta que la cadena de valor d'aquest sector es divideix entre els proveïdors del recurs (biomassa sòlida o biogàs), les empreses i agents dedicades a la seva transformació (tant la producció de biocombustibles com l'aprofitament del biogàs, a més de consultoria i l'enginyeria); i la distribució cap al mercat energètic, de bioproductes i el de la gestió de la sostenibilitat.

L'àmbit de la bioenergia fa referència a una font d'energia renovable produïda a partir de materials biològics i a tot el seu procés: des de l’obtenció del recurs fins a la seva valorització energètica i el tractament dels residus que genera. A més, la bioenergia permet proporcionar calefacció, refrigeració, vapor, electricitat i combustible pel transport i es divideix en diverses categories: la biomassa sòlida (dejeccions ramaderes, residus orgànics, urbans i biomassa forestal, entre d'altres), el biogàs i el biometà i els biocombustibles líquids.

Segons l'estudi, la cadena de valor d'aquest sector a Catalunya està molt enfocada en l'aprofitament dels recursos i la seva transformació, mentre que la indústria auxiliar no té encara un paper rellevant.

Més de la meitat de les empreses identificades en la cadena de valor de la bioenergia es dediquen a l'àmbit de la biomassa sòlida i representen el 46% de la facturació. Paral·lelament, el 45% de les empreses tenen a veure amb l'àmbit del biogàs. D'altra banda, el 24,2% de les empreses són filials de companyies estrangeres.

El document també subratlla que més enllà de les empreses, l'ecosistema de la bioenergia està format per associacions i pel Clúster de la Bioenergia de Catalunya, a més de centres de recerca, universitats, fires i congressos.

72 plantes de biogàs

L'estudi remarca que a Catalunya hi ha 72 plantes de biogàs en funcionament tot i que encara es tracta d'un àmbit en desenvolupament i creixement. Actualment, la major part de l'activitat empresarial se centra en els serveis de plantes de biogàs, malgrat que encara és una activitat secundària o que es desplega per donar sortida a la gestió dels residus propis i per produir energia per a l'autoconsum. Cal recordar que el Govern va aprovar reduir a la meitat els tràmits per desenvolupar aquestes activitats. S'estima que en els propers anys en cal instal·lar 50 més per aconseguir gestionar fins al 45% de les dejeccions ramaderes del país.