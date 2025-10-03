Ascó ha acollit aquest divendres l'assemblea anual de municipis del Fons de Transició Nuclear, en què ha participat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, qui ha anunciat que aquests fons ja han beneficiat més de 1.500 empreses des que 2023 i han creat més de 650 llocs de treball. A l'assemblea s'ha anunciat que el Govern proposarà a l'òrgan de gestió dels ajuts de l'impost nuclear que la línia anual de 35 milions d'euros incrementi fins a 52 milions d'euros enguany per donar resposta a més sol·licituds de les 360 rebudes.
Aquestes sol·licituds són de projectes de noves inversions, de generació de llocs de treball, de digitalització i transició ecològica, de creixement, d'emprenedoria d'alt valor afegit, o cooperatius entre companyies, i no es poden atendre amb els 35 milions fixos anuals. "És un èxit, i per això el Govern posa la possibilitat que hi hagi aquest 50% més de diners a sobre la taula", ha defensat el conseller.
Més diners anuals i una línia de préstecs
El Fons de Transició Nuclear ha generat una inversió publicoprivada de 73,58 milions d'euros, uns recursos amb què també s'executaran 450 noves actuacions per acompanyar la transició energètica. Els ajuntaments que van rebre subvencions el 2023 tenen fins a l'abril de 2028 per executar els projectes. Un acord que incorpora els consells comarcals del Segrià, les Garrigues, el Montsià i la Cambra de Comerç de Lleida com a membres de ple dret en l'òrgan de govern dels Fons.
També es portarà a l'òrgan de governança l'aprovació d'una línia de préstecs bonificats de l'Institut Català de Finances, dotada amb 65 milions d'euros, per a projectes que impulsin i diversifiquin l'economia de les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears a Catalunya, ja que Ascó I, Ascó II i Vandellòs II tancaran el 2030, 2031 i 2035, respectivament.
Ascó, amfitriona de l'assemblea anual
El casal municipal s'ha reunit més de 200 representants dels 96 ajuntaments de la zona nuclear i també les organitzacions socials i econòmiques del territori. Hi han participat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha assegurat que l'impacte dels Fons de Transició Nuclear "ja es comença a notar", amb les infraestructures que han pogut impulsar els ajuntaments o les empreses que s'han beneficat. "La importància és que aquests diners arribin aquí per diversificar l'economia municipal i tots aquells llocs de treball que es puguin crear nous per fer front als que el dia que arribi el tancament nuclear es perdran", ha insistit l'alcalde.