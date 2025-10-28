La comunitat de regants i la patronal fotovoltaica celebra l’aprovació del nou decret sobre renovables

L'Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acactor) i la delegació a Catalunya de la Unió d’Empreses Fotovoltaiques (Unefcat) han celebrat l’aprovació del nou decret llei que regularà la implantació d’instal·lacions d’energies renovables a Catalunya.
En un comunicat, les dues organitzacions han valorat positivament que el nou text normatiu garanteixi "una regulació equilibrada que conciliï la transició energètica amb la preservació del sòl agrari i el desenvolupament del regadiu". Segons les entitats, el decret és “una proposta àmpliament compartida” que demostra “la voluntat del Govern, ara sí d’escoltar les organitzacions més representatives dels sectors afectats i d’integrar les seves aportacions en el nou marc regulador”.
Acatcor i Unefcat han valorat que el Govern “hagi optat per un model basat en la coordinació, la seguretat jurídica i el respecte pel territori”, i han subratllat que aquesta norma “posa fi a la incertesa generada després de la retirada del decret anterior”. Les entitats han expressat la seva confiança que el Parlament ratificarà aquesta norma que “situa Catalunya en una posició més sòlida per avançar cap a un sistema energètic renovable, distribuït i socialment acceptat”.
El nou text estableix que els terrenys de regadiu actius o planificats quedin protegits com a espais estratègics, alhora que promou l’autoconsum, l’agrovoltaisme i la instal·lació de sistemes fotovoltaics en infraestructures de regadiu, com canals o basses, per tal d’aprofitar el seu potencial energètic sense comprometre l’activitat agrícola. També preveu un règim simplificat per a aquestes instal·lacions i afavoreix els projectes de proximitat vinculats a la gestió de l’aigua.