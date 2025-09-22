La producció de combustibles fòssils el 2030 duplicarà la necessària per limitar l'escalfament global

Els governs dels principals productors de combustibles fòssils planegen produir el 2030 més del doble del que seria compatible amb l’Acord de París. Així ho recull l'informe Production Gap Report 2025, que indica que la producció prevista és un 120% superior al nivell necessari per limitar l’escalfament a 1,5% i un 77% més del que caldria per complir l’objectiu de 2°C. L’estudi analitza 20 grans productors —com els Estats Units, la Xina, Rússia, l’Aràbia Saudita, l’Índia o el Brasil— i conclou que 17 tenen previst incrementar la producció d’almenys un combustible fòssil abans del 2030.
El document, elaborat per l’Stockholm Environment Institute, Climate Analytics i l’IISD, recorda que aquests 20 països concentren el 80% de la producció mundial de combustibles fòssils i que molts continuen oferint suport financer a la indústria, incloent-hi subvencions directes, incentius fiscals i inversions en noves infraestructures. Aquestes mesures dificulten reduccions futures i poden convertir noves infraestructures en actius "encallats".
L’informe també destaca que molts països continuen apostant per l’expansió de la producció de combustibles fòssils. Destaquen increments significatius de gas, d’aquí al 2030, en països com Rússia, Qatar i Nigèria. D'altra banda, els països amb més recursos petroliers i gasístics, com EUA, Aràbia Saudita o Kuwait, continuen planejant noves inversions que podrien bloquejar les reduccions futures necessàries per assolir els objectius de l’Acord de París.
Malgrat aquestes xifres, alguns governs han fet progressos en transicions energètiques. Colòmbia ha adoptat un pla de Just Eenergy Transition i ha anunciat un programa d'inversions per implementar-lo, Alemanya accelera el tancament del carbó i la Xina ha superat anticipadament els seus objectius solars i eòlics per al 2030. Segons la investigadora de l'ONG SEI US Emily Gosh, “per mantenir l’objectiu d’1,5% a l’abast, el món necessita reduccions ràpides de carbó, petroli i gas, i redirigir recursos cap a una transició energètica justa”.