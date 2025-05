La calor extrema augmenta el risc de parts prematurs

"La calor extrema és una de les amenaces més urgents per a les embarassades a tot el món". Aquest és el diagnòstic del metge especialista en salut femenina i expert dels perills del canvi climàtic sobre la salut humana Bruce Bekkar. En aquest sentit, l'augment de temperatura dispara el risc de parts prematurs, un fet que també preocupa al nostre país. No en va, les Illes Balears i Catalunya són els territoris de l'Estat on on augmenten més els dies calor de risc per a l'embaràs, segons un estudi de Climate Central.

Més dies addicionals de calor de risc

Catalunya va ser la tercera comunitat amb més dies addicionals de calor de risc durant l'embaràs pel canvi climàtic, amb un total de 25, segons un informe del grup d'especialistes Climate Central. Aquest treball conclou que entre el 2020 i el 2024, el conjunt de l'estat espanyol va experimentar de mitjana cada any 22 dies addicionals de calor de risc durant l'embaràs. Per comunitats, lidera Illes Balears (28), seguit de Castella la Manxa (26) i Catalunya (25), el País Valencià (25) i Múrcia (25). A més, analitza la situació de quatre ciutats i conclou que Barcelona, amb 28 dies, va experimentar el nombre més gran de jornades addicionals de calor de risc durant l'embaràs de mitjana cada any. Madrid en va tenir 25, València 22 i Sevilla 11.

En l'estudi, Climate Central analitza les temperatures diàries entre el 2020 i el 2024 a 247 països i territoris i 940 ciutats, per mesurar l'augment de "dies de calor de risc durant l'embaràs". Aquests dies són aquells en què les temperatures màximes superen el 95% de les temperatures locals històriques. Investigacions indiquen que aquest és un llindar associat a un major risc de part prematur.

Pel que fa als resultats globals, tots els països analitzats van experimentar un increment d'aquests dies a conseqüència del canvi climàtic, causat principalment per la crema de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas.

En gairebé un 90% dels països i territoris analitzats (222 de 247), el canvi climàtic va duplicar com a mínim el nombre anual de dies de calor de risc durant l'embaràs en els darrers cinc anys, en comparació amb un món sense canvi climàtic. D'altra banda, en gairebé un terç dels països i territoris (78 de 247), el canvi climàtic va afegir com a mínim un mes més de dies de calor de risc durant l'embaràs cada any.

A més, apunta que el canvi climàtic va afegir el nombre més gran de dies de calor de risc durant l'embaràs en els països en desenvolupament de zones que sovint tenen un accés limitat a l'atenció sanitària, com el Carib, Amèrica central i del sud, les illes del Pacífic, el sud-est asiàtic i l'Àfrica subsahariana.

La vicepresidenta de Ciències de Climate Central, Kristina Dahl, apunta que només un sol dia de calor extrema "pot augmentar el risc de complicacions greus durant l'embaràs". "El canvi climàtic està incrementat la calor extrema i dificultant els embarassos saludables arreu del món, especialment en zones on l'accés a l'atenció mèdica ja és difícil", ha manifestat a través d'un comunicat. Així, ha alertat que els impactes sobre la salut materna i infantil poden empitjorar si no s'aborda urgentment el canvi climàtic.