Per què comprar roses catalanes per Sant Jordi és més sostenible?

Catalunya afronta aquest Sant Jordi amb un sol productor local de roses. Només 40.000 dels 7 milions de roses que regalarem aquest dimarts estan cultivades al Maresme. Com ja va explicar Nació, Flors Pons és l'últim productor que resisteix després que plegués Flors Bertran Mas i apostés enguany per distribuir roses d'importació. Una davallada imparable amb conseqüències ambientals: les roses foranes -especialment les dels Països Baixos- multipliquen la petjada de carboni.

Fins a 12 vegades més de CO2

Només prop del 2% de les roses d'aquest Sant Jordi estaran cultivades als Països Catalans: una part al Maresme i la resta al País Valencià. La majoria vindran de Colòmbia (635) i l'Equador (15%), mentre que d'Holanda en provindran el 20%, malgrat que una part són reimportació de països africans com Kenya i Etiòpia.

Són precisament les roses dels Països Baixos les més insostenibles, segons els càlculs d'Inèdit, un estudi d'ecoinnovació especialitzat en descarbonització i economia circular, amb una petjada de carboni d'aproximadament 2 kg de CO2 per rosa, 12 vegades més que les locals. Aquest valor s'explica per la despesa energètica de climatitzar els hivernacles, en tractar-se d'un clima fred. Per altra banda, les roses procedents de Colòmbia i l'Equador tenen una petjada de carboni d'aproximadament 216 grams de CO2 per rosa.

Tot i que cal transportar-les una distància molt llarga, el fet que es cultivin en climes tropicals redueix significativament les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades al cultiu. Les del Maresme, per la seva banda, tenen un impacte clarament menor: 167 grams de CO2 per rosa.

La petjada de carboni és un valor que ens indica la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que genera una activitat, un producte, una organització o un país, durant tot el seu cicle de vida. En el càlcul de la petjada de carboni de les roses, però, Inèdit només ha tingut en compte les emissions del cultiu i el transport. Les estimacions s'han fet a partir de la informació disponible en les bases de dades Agribalyse, Agri-footprint i Ecoinvent, pel cultiu de roses en hivernacle.