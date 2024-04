15 llibres sobre emergència climàtica per regalar aquest Sant Jordi

Has de regalar algun llibre aquest Sant Jordi? O te'n vols regalar un a tu mateix? Si enguany vols fer-ho amb una mirada climàtica, t'hem fet la feina. A continuació trobaràs una selecció de quinze assajos, novel·les, llibres divulgatius i experiències vitals que tracten l'emergència climàtica des de diferents punts de vista i àmbits.

Dels Fenòmens extrems de la meteoròloga Mònica Usart al colpidor relat de l'incendi d'Horta de Sant Joan que en Jordi Cruz fa a 96 hores i un infern, passant per l'experiència de la ripollesa Imma Puigcorbé al capdavant d'una granja que exposa a Vaques. N'hi ha per a tots els gustos.

1. La Catalunya emergida d'Òscar Palau i Jesús Jordi Pinatella

La crisi hídrica que afronta el país ha despertat l'interès pel turisme de sequera. De cop, els catalans ens hem adonat que a sota els embassaments que ens abasteixen d'aigua potable hi havia quelcom més que el campanar de Sau. Aquest llibre, amb fotografies a tot calor, repassa totes aquelles construccions que els pantans van engolir i també les històries vinculades a personatges tan coneguts Francesc Macià, Leo Messi, Miquel Martí i Pol, el bandoler Serrallonga i Jesús Moncada, entre altres.

Títol: La Catalunya emergida. Històries d'un bocí de país que els pantans van engolir

Autors: Òscar Palau Just i Jesús Jordi Pinatella

Fotografies: Josep Maria Montaner Fontarnau

Editorial: Cossetània

Primera edició: març de 2024

Temàtica: sequera

Més informació aquí

2. Els cinc elements de Yayo Herrero

Yayo Herrero és una de les grans pensadores de la denominada transició ecosocial. L'antropòloga i activista proposa analitzar la crisi ecosocial a partir de cinc elements: aigua, aire, terra, foc... i vida. "Una manera recuperar la memòria del que som i d'on venim, i així desenvolupar una consciència que ens hauria de donar la força necessària per fer-nos càrrec del món com a projecte viable", explica l'autora d'aquest assaig traduït ara al català per David Fernàndez.

Títol: Els cinc elements. Una guia d'alfabetització ecològica

Autors: Yayo Herrero

Editorial: Arcàdia

Primera edició: abril de 2024

Temàtica: crisi climàtica

Més informació aquí

3. Vaques d'Imma Puigcorbé

Imma Puigcorbé és una de les cares visibles de la plataforma Revolta Pagesa. També és veterinària rural, filla de pagesos del Ripollès i ramadera a la Garrotxa. Després de temps de mostrar el dia a dia de la seva realitat a les xarxes i els mitjans ara publica Vaques, un llibre sobre com aquests animals s'han convertit en la seva passió (i també en la seva preocupació). Sentiments, passions, bellesa i també el dolor com a part intrínseca de la vida són explicats des d'una mirada realista i natural.

Títol: Vaques. Històries d'una veterinària rural

Autora: Imma Puigcorbé i Sabata

Editorial: Cossetània

Primera edició: febrer de 2024

Temàtica: món rural

Més informació aquí

4. La superpotència renovable de Daniel Pérez

El primer director de L'Energètica, l'empresa pública de renovables de la Generalitat, va publicar fa uns mesos La superpotència renovable. Es tracta d'un llibre didàctic -i optimista- on Daniel Pérez argumenta àmpliament per què a la península Ibèrica li ha "tocat la loteria" amb la fi del model fòssil i la transició energètica. "Aporto solucions i dades. Tinc la voluntat de desbloquejar problemes", explicava en aquesta entrevista a Nació.

Títol: La superpotència renovable Per què l'energia renovable serà un factor de riquesa extraordinari per a la península Ibèrica

Autors: Daniel Pérez Rodríguez

Editorial: Arpa Editores

Primera edició: octubre de 2023

Temàtica: transició energètica

Més informació aquí

5. Energia fakes de Pedro Fresco

L'exdirector general de Transició Energètica de la Generalitat Valenciana -i actualment director de l'associació de renovables del País Valencià- és considerat un dels màxims experts en el sector. Un coneixement que no ha dubtat a convertir en divulgació i, després d'El nuevo orden verde, acaba de publicar Energia fakes, un "remei contra la desinformació i les notícies falses" en el sector energètic. El llibre es presenta com una "guia essencial per aocnseguir separat la realitat de l'engany" en un tema clau per al futur.

Títol: Energia fakes. Mitos y bulos sobre la transición energética

Autors: Pedro Fresco

Editorial: Barlin Libros

Primera edició: 2024

Temàtica: transició energètica

Més informació aquí

6. Renovables: l'energia de la llibertat de Ramon Tremosa, Jaume Morron i Manel Torrent

Jaume Morron, exgerent d'EolicCat, Ramon Tremosa, exconseller d'Empresa, conjuntament amb Manel Torrent, van signar aquest llibre a sis mans que segueix la línia marcada per Energia sobirana. Com Catalunya pot ser autosuficient en energia renovable. Els autors assenyalen els objectius i el potencial del país en renovables -també en l'àmbit del biogàs i les hidràuliques reversibles-, però es mostren molt crítics amb el que consideren una manca de lideratge de la Generalitat que, entenen, que ha deixat la transició energètica en mans de Madrid i l'Aragó.

Títol: Renovables: l'energia de la llibertat. Per una logística catalana de l'electró

Autors: Ramon Tremosa, Jaume Morron i Manel Torrent

Editorial: Pòrtic (Grup 62)

Primera edició: tardor 2023

Temàtica: transició energètica

Més informació aquí

7. Ecomitos de Víctor Resco de Dios

L'enginyer Víctor Resco de Dios és un dels grans experts catalans en incendis forestals, amb una extensa obra científica i divulgativa. Ara va més enllà i s'enfronta als "ecomites" que "agreugen la crisi ambiental". L'autor, que sempre s'ha mostrat crític amb els impactes socials i ambientals de l'expansió dels espais naturals protegits, també aborda qüestions com l'energia, els residus, l'augment de la superfície forestal, l'efectivitat de les quotes de CO2 o el greenwashing, entre altres.

Títol: Ecomitos. Los bulos ecológicos que agravan la crisis ambiental

Autors: Víctor Resco de Dios

Editorial: Plataforma Editorial

Primera edició: gener de 2024

Temàtica: crisi climàtica

Més informació aquí

8. Fenòmens extrems de Mònica Usart

La dona del temps de RAC1 i RAC105 acaba de publicar Fenòmens extrems. La crònica de quatre grans desastres naturals que ens han marcat. Un llibre molt didàctic i en primera persona que relata episodis com els incendis de l'Empordà del 2012, el desbordament del Francolí del 2019, l'erupció del volcà de la Palma del 2021 i el temporal Glòria del gener de 2020. Aquest és l'últim gran temporal de pluja que ha viscut Catalunya i que va donar pas a la pitjor sequera dels dos darrers segles. Usart, en una entrevista a Nació, ja firmava un altre Glòria per aquesta primavera "però sense que fes mal".

Títol: Fenòmens extrems. La crònica de quatre grans desastres naturals que ens han marcat

Autors: Mònica Usart

Editorial: Columna (Grup 62)

Primera edició: tardor 2023

Temàtica: meteorologia i crisi climàtica

Més informació aquí

9. Guia de la flora urbana dels Països Catalans de Jaume Marlès i Pau Cardellach

En un moment en què el verd urbà pren molta importància -tant pel paper de refugi climàtic en les calorades com per la dificultat de mantenir-lo en plena sequera-, s'acaba de publicar una guia sobre la flora urbana dels Països Catalans. La publicació, a tot color, conté una àmplia informació i unes imatges excel·lents imatges que ajuden a identificar la vuitantena d'espècies descrites. Per cadascuna d'elles, més enllà de la botànica, se n'aborda la resiliència, els usos, el manteniment, els serveis ecosistèmics i l'atracció de la fauna.

Títol: Guia de la flora urbana dels Països Catalans

Autors: Jaume Marlès Magre i Pau Cardellach Lliso

Editorial: Cossetània

Primera edició: novembre de 2023

Temàtica: biodiversitat

Més informació aquí



10. Els assassins de la lluna de David Grann

Una excepció entre tants llibres de no-ficció: una novel·la que explica un dels episodis més foscos i despietats de la història dels Estats Units. Com el petroli va convertir els habitants de la nació Osage a Oklahoma en milionaris: van construir mansions, tenien xofers privats i enviaven els seus fills a estudiar a Europa. Però una espiral de violència va terroritzar aquesta comunitat indígena quan els seus membres van començar a morir i a desaparèixer en circumstàncies estranyes. Un llibre que també s'ha convertit en pel·lícula -amb Leonardo DiCaprio i Robert De Niro al repartiment- i que és un dels millors true crimes de l'any.

Títol: Els assassins de la lluna. Petroli, diners, homicidis i la creació de l'FBI

Autors: David Grann

Editorial: Ara Llibres

Primera edició: gener de 2024

Temàtica: energia

Més informació aquí



11. Contra la sostenibilitat d'Andreu Escrivà

L'ambientòleg valencià ha abordat la crisi climàtica des de quasi tots els angles, també des del divulgatiu. Després dels exitosos Encara no és tard: claus per a entendre i aturar el canvi climàtic i I ara jo què faig?, va tancar la trilogia amb Contra la sostenibilitat, on impugna un dels conceptes més exitosos de les darreres dècades i que considera que s'ha convertit en una enganyifa tremendament efectiva. "La neutralitat climàtica és un obstacle per a la descarbonització real", explica en aquesta entrevista a Nació.

Títol: Contra la sostenibilitat

Autors: Andreu Escrivà i Garcia

Editorial: Sembra Llibres

Primera edició: 2023

Temàtica: crisi climàtica

Més informació aquí

12. La fi de l'abundància de Joan Vila

Poques veus des del món de l'empresariat qüestionen l'impacte del model econòmic en la crisi climàtica. Una de les que ho fa és Joan Vila que, en aquest llibre, aposta per solucionar-la no només a partir dels canvis tecnològics. Aposta per instruments estrictament econòmics i fiscals, com taxar les matèries primeres i despenalitzar el valor afegit, i altres de financers, com reduir el crèdit al consum. El llibre posa èmfasi en la necessitat de canvis conductuals de la societat, ajustar el consum a les necessitats de la ciutadania i no fer ús d'excessos de materials ni de serveis.

Títol: La fi de l'abundància. Creixement sostenible o decreixement estable? Cap a un benestar eficient i frugal

Autors: Joan Vila Simon

Editorial: Icària Editorial

Primera edició: 2023

Temàtica: crisi climàtica

Més informació aquí

13. Ruralisme de Vanesa Freixa

Pallaresa d'origen i per convicció, Vanesa Freixa s'ha convertit en una de les veus més escoltades sobre ruralitat a casa nostra. Després d'anys d'impulsar projectes -com l'Escola de Pastors-, va optar per recuperar la seva faceta més artística i combinar-la amb la reflexió. Ruralismes s'ha convertit en poc temps en una obra imprescindible per qüestionar-nos quin país volem i abordar necessàriament com es replanteja la dicotomia entre urbà i rural.

Títol: Ruralisme. La lluita per una vida millor

Autors: Vanesa Freixa Riba

Editorial: Ara Llibres

Primera edició: 2023

Temàtica: món rural

Més informació aquí

14. Delta de Gabi Martínez

"Si Buda cau, caurà el delta sencer, perquè aquesta és la primera peça d'un ecosistema que compartim tots". L'escriptor Gabi Martínez es va passar un any vivint a Buda, considerada la primera illa d'Europa que desapareixerà pel canvi climàtic. També pretenia percebre com viuen els ebrencs la moderna estigmatització de la pesca i la caça, i si és possible trobar l'equilibri entre els humans i un espai natural que s'ha de conservar per al futur.

Títol: Buda

Autors: Gabi Martínez

Editorial: Ara Llibres

Primera edició: octubre de 2023

Temàtica: crisi climàtica

Més informació aquí

15. 96 hores de juliol i un infern de Jordi Cruz

El meteoròleg del SMC, després del llibre sobre la tragèdia del Balandrau, va publicar la crònica de l'incendi d'Horta de Sant Joan. El juliol de 2009 un potent incendi va començar a cremar a pocs quilòmetres d'Horta de Sant Joan. Més enllà de la virulència de la flama i les més de 1.100 hectàrees cremades, va suposar un abans i un després en l'extinció dels focs a casa nostra per la mort de cinc bombers GRAF.