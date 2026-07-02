Detectats tres nous casos de pesta porcina africana

La Generalitat ha confirmat tres nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), tots dins la zona d'alt risc. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 342 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 8.324 senglars, dels quals 7.966 han estat negatius.
Segons el balanç setmanal que ofereix el Departament d'Agricultura, en els últims set dies s'han capturat 409 senglars dins la zona infectada -la zona d'alt risc i la zona de baix risc. En total, doncs, les captures en aquesta zona ja sumen 8.447. Pel que fa al dispositiu que hi treballa, en l'última setmana ha comptat amb 1.563 efectius.
Fins ara, tal com indiquen des d'Agricultura, són 19 els municipis dins d’aquesta zona: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal, l’enclavament de Barcelona i els accessos al Parc Natural de Collserola.