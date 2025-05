El cim del Puigmal té un excés de visitants a l'estiu del 145%, segons un estudi

Sobredosi de turisme. Al cim del Puigmal hi ha un excés de visitants del 145% als mesos de juliol i agost. És la conclusió d'un estudi encarregat pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser del Ripollès. L'any passat, en aquests dos mesos, es va superar en 9.000 visitants la xifra recomanada per a aquesta època.

Segons les dades publicades, el còmput anual no sobrepassa la xifra recomanada, però sí que s'ha detectat que el juliol i agost hi ha un "excés" de visitants. Estan quantificats prop de 3.700 visitants de més el juliol i 5.470, a l'agost. El balanç global del 2023 és de 39.135 visitants al cim, uns 10.000 menys del que l'estudi fixa com a màxim, 48.907.

A la pista de Fontalba hi ha un 47% més dels visitants adients. Hi va haver 1.564 persones de més el juliol i 2.085, a l'agost.

L'estudi identifica tres càrregues -anual, diària i mensual- segons cada punt analitzat. Així per exemple, el Cim del Puigmal té fixat un còmput total de 48.907 visitants a l'any, 4.076 al mes i 136 al dia. A l'indret del paratge de Fontalba és de 24.100 a l'any, més de 2.000 mensuals i 67 al dia, mentre que el punt de pista de Fontalba se situa en 42.500 a l'any, més de 3.500 i 118 al mes i dia, respectivament.

La capacitat de càrrega es calcula tenint en compte factors com la climatologia o la possible afectació de fauna i flora segons l'època de l'any. Això fa, per exemple, que la capacitat de càrrega del Puigmal sigui més alta a la tardor i a l'hivern, que no a la primavera i estiu, quan les aus d'interès, com la perdiu blanca, estan nidificant.