El mar Mediterrani s'ha situat 1,8 graus centígrads per sobre de la mitjana climàtica durant la primera quinzena d'octubre, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a partir de dades recollides per Josep Pascual, observador meteorològic de l'Estartit i col·laborador del Meteocat a través de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM).
Concretament, el dimecres 8 d'octubre la temperatura era de 21,7 graus en superfície, 1,8 graus per sobre de la mitjana climàtica (1998-2022). El Meteocat ha destacat que aquest registre s'emmarca en una tendència observada entre juny i setembre, especialment el juny i el juliol, amb registres inèdits de temperatura en superfície des que es prenen mesures (1974).
Per exemple, el 18 de juliol la temperatura superficial va arribar a 26,8 graus, aproximadament uns quatre graus per sobre de la mitjana climàtica (1998-2022) i superior al rècord anterior, assolit el 23 de juliol del 2023 amb 26 graus.
El cap de Climatologia del Meteocat, Marc Prohom, afirma aquesta temperatura elevada del mar en superfície s'ha repetit gairebé tots els mesos d'aquest 2025 i afavoreix la formació de fenòmens meteorològics extrems, entre altres conseqüències.
Augment del nivell del mar
Pel que fa al nivell del mar, el 28 d'agost es va registrar el més alt assolit per marees diürnes. En concret, 40 centímetres per sobre del valor de referència 0 (1990-1995), segons dades també de Pascual. Prohom apunta que aquest increment és motivat sobretot per l'escalfament marí durant l'estiu, associat a una temperatura de l'aire que està més de dos graus per sobre de la mitjana. Aquesta situació ha situat l'estiu del 2025 com el segon més càlid des que hi ha registres i ha comportat una dilatació tèrmica significativa de l'aigua a la Mediterrània occidental.
Aquesta mesura puntual complementa el registre climatològic que anualment recull el Servei Meteorològic de Catalunya al Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC), on s'estima que el nivell mitjà del mar Mediterrani ha pujat entre 10 i 11 centímetres des dels anys 90. Pascual mesura setmanalment des del 1990 el nivell del mar amb un mareògraf instal·lat al port esportiu de l'Estartit.