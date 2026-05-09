El Meteocat amplia i intensifica els avisos per pluja intensa

Dissabte de mal aprofitar. Malgrat ser un dia de festes majors -Alcanar, Badalona, Lleida o Ripoll, entre altres-, a mesura que passin les hores el temps s'anirà complicant. En aquest sentit, pot ploure a la pràctica totalitat del país, malgrat que amb força diferències segons el territori.
El Meteocat, de fet, ha activat un avís per pluges intenses a set comarques de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, on localment anirà acompanyat de tempesta. A la resta del país també podrà ploure -difícilment amb aparat elèctric-, amb menys probabilitat a la zona de l'Empordà i de l'Alt Pirineu.
Concretament, s'ha activat avís groc amb un grau de perill màxim de dos sobre sis per intensitat de pluges entre les 14 i les 20 hores. Aquestes són les comarques afectades:
- Montsià
- Baix Ebre
- Terra Alta
- Ribera d'Ebre
- Priorat
- Baix Camp
De fet, el Meteocat ja havia activat l'alerta al sud del país aquest divendres, però ara hi ha sumat una comarca més i ha intensificat l'avís. Es preveu que s'acumulin més de vint litres en mitja hora, fet que activa l'alerta durant tota la tarda al sud del país.
I demà plourà?
La resposta curta és sí. Fins a migdia el cel estarà serè en general, però a partir d'aleshores, creixeran algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu i, al llarg de la tarda, n'arribaran d'altres al terç oest. En la mateixa línia que avui, de cara al migdia també hi haurà pluges i ruixats que aniran acompanyats de tempesta. De moment, però no hi ha cap avís de pluja actiu per a demà.