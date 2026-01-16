El temporal Harry posa Catalunya en alerta per inundacions

Catalunya s'enfronta al temporal Harry. Seran quatre dies de pluja i neu abundant que ha obligat a Protecció Civil a activar el pla Inuncat en fase d'alerta mentre que hi ha una trentena de comarques amb avisos. Una situació de precipitacions persistents que ha provocat que l'ACA hagi obert comportes en alguns embassaments, especialment al Ter, per tenir espai suficient.
L'Aemet ha la depressió com a borrasca Harry -la vuitena de la temporada amb nom- i el Meteocat puntualitza que seran dos episodis consecutius: vents de xaloc entre dissabte i diumenge abans de convertir-se en una llevantada la matinada de diumenge a dilluns. D'aquesta manera, s'esperen quatre dies precipitacions generals i persistents -molt abundants en algunes comarques-, neu per sobre dels 1.400 metres -puntualment per sota- i temporal marítim dur a partir de les últimes hores de la setmana.
Quin temps farà aquest dissabte?
Dissabte comença el temporal i la calma hivernal dels darrers dies quedarà definitivament enrere. No es tractarà d'una llevantada típica de bon inici, sinó més aviat d'una xalocada, amb vents de sud i sud-est que impulsaran un episodi de pluja extensa i general. Les precipitacions, que localment poden ser intenses i acompanyades de tempesta, seran especialment abundants i persistents al litoral, prelitoral i vessant sud del Pirineu i Prepirineu.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Les temperatures màximes iniciaran un descens, tot i que l'entrada de vent de xaloc (més humit i temperat) frenarà una mica la caiguda dels termòmetres, especialment les mínimes.
- Barcelona: mín. 10 °C / màx. 13 °C
- Girona: mín. 5 °C / màx. 12 °C
- Tarragona: mín. 8 °C / màx. 14 °C
- Lleida: mín. 3 °C / màx. 10 °C
- Tortosa: mín. 6 °C / màx. 13 °C
- Vic: mín. 3 °C / màx. 8 °C
- Tremp: mín. 0 °C / màx. 9 °C
- Puigcerdà: mín. 1 °C / màx. 3 °C
- Vielha: mín. 2 °C / màx. 8 °C
- Olot: mín. 4 °C / màx. 11 °C
On plourà i nevarà més aquest dissabte: els avisos del Meteocat
El Meteocat ha activat avisos per pluja i neu que afecten una trentena de comarques davant la intensitat de l'episodi:
- Perill per neu (1/6): acumulacions de més de 20 cm a cotes superiors als 1.400 metres al Pirineu i Prepirineu: des de la Val d'Aran al Ripollès incloent també Solsonès i Berguedà.
- Perill per intensitat de pluja (1/6): possibilitat de superar els 20 mm en 30 minuts a les comarques del litoral i prelitoral sud fins al migdia i central a la tarda.
- Perill per acumulació de pluja (3/6): elevada probabilitat de superar els 100 litres en 24 hores al Ripollès, Berguedà i Solsonès i més baixa a la resta del Pirineu i Prepirineu així com el litoral i prelitoral de les comarques tarragonines i barcelonines.
Quin temps farà aquest diumenge?
Diumenge la inestabilitat continuarà sent la protagonista durant tot el dia i només començarà a minvar cap al vespre. Les acumulacions màximes, de nou, es concentraran al Pirineu, Prepirineu i a bona part del prelitoral. La cota de neu se situarà als 1.600 metres, però a partir del migdia pot baixar fins als 1.200.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Les temperatures es mantindran força similars, però les màximes tendiran a baixar una mica i, a causa de les precipitacions força contínues, augmentaran la sensació de fred.
- Barcelona: mín. 11 °C / màx. 14 °C
- Girona: mín. 6 °C / màx. 13 °C
- Tarragona: mín. 8 °C / màx. 13 °C
- Lleida: mín. 6 °C / màx. 9 °C
- Tortosa: mín. 8 °C / màx. 13 °C
- Vic: mín. 5 °C / màx. 9 °C
- Tremp: mín. 3 °C / màx. 9 °C
- Puigcerdà: mín. 0 °C / màx. 7 °C
- Vielha: mín. 0 °C / màx. 6 °C
- Olot: mín. 6 °C / màx. 11 °C
On plourà i nevarà més diumenge: els avisos del Meteocat
Es mantenen i s'estenen els avisos per la persistència del temporal:
- Neu: l'avís es manté per al conjunt del Pirineu i Prepirineu. A partir de 2.000 metres es poden acumular 30 centímetres de neu nova.
- Acumulació de pluja: es manté l'avís per la possible superació de 100 litres en 24 hores, especialment al Solsonès, Berguedà i Ripollès.
- Temporal marítim: s'activa l'avís per maregassa -onades de 2,5 metres- al litoral de l'Alt i el Baix Empordà.
Avanç per a dilluns i dimarts: arriba la llevantada
A partir de dilluns la situació es pot complicar encara més. El que ha començat com un temporal de xaloc passarà a ser una llevantada de ple dret, amb una borrasca pròxima a les Balears injectant vents carregats d'humitat pel seu recorregut marítim.
Això es traduirà en un temporal de pluja persistent i localment abundant al litoral i prelitoral, un temporal marítim duríssim amb onades que podrien superar els 4 metres i nevades molt generoses a cotes altes, especialment al Pirineu oriental.