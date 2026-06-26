El temps d'aquest cap de setmana: calor intensa, més xafogor i tempestes al Pirineu

La calor continuarà sent la gran protagonista aquest cap de setmana del 27 i 28 de juny, tot i que els valors més extrems de dies enrere començaran a afluixar lleugerament. La bombolla d'aire càlid es desplaçarà cap al centre d'Europa, però a Catalunya es mantindrà un ambient plenament estiuenc.
Les màximes, però, no arribaran als 40 graus i les nits seran menys tropicals, tot i que la xafogor continuarà marcant les jornades al litoral. El dissabte serà una jornada dominada pel sol a gairebé tot el país. Només hi haurà alguns núvols baixos a primera hora al litoral sud i nuvolades de tarda al Pirineu, que en general seran poc importants, i al vespre també arribaran alguns núvols alts i no es descarta algun ruixat feble i molt localitzat al terç sud.
Les temperatures es mantindran molt elevades, amb màximes entre els 35 i els 39 graus a Ponent i al Prepirineu occidental, mentre que a bona part de l'interior se superaran els 35 graus. A la costa els termòmetres es mouran al voltant dels 30 graus, però la humitat farà augmentar la sensació de xafogor. El vent bufarà fluix en general, amb component sud durant les hores centrals del dia.
I diumenge?
El diumenge començarà amb ambient assolellat, tot i que al llarg del matí augmentaran els núvols alts i mitjans. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que deixaran ruixats i tempestes de tarda, localment amb calamarsa o pedra petita i precipitacions puntualment abundants. A última hora del dia els xàfecs també podran arribar a altres punts del terç oest.
Les temperatures es mantindran molt altes, amb pocs canvis respecte a dissabte, i la pols sahariana continuarà en suspensió. Tot i el retorn de les tempestes al Pirineu, la calor continuarà sent intensa a la major part del país.