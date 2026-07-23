Avís vermell del Meteocat per fortes tempestes

Una de les conseqüències de la forta calor és la possibilitat que es formin tempestes intenses. És el que està passant aquest dijous a la tarda a l'extrem nord-est de Catalunya, on les precipitacions estan descarregant amb força.
En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent a sis comarques del Pirineu, Prepirineu i la demarcació de Girona. Segons el Meteocat, entre les 17.47 i les 18.47 hores pot caure pedra d'un diàmetre superior als dos centímetres i les ratxes de vent poden superar els 25 metres per segon.
A més, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens meteorològics violents, especialment al Ripollès i la Cerdanya. El grau de perill és el màxim en l'escala del Meteocat: de sis sobre sis. Les comarques afectades són les següents:
- Ripollès (avís taronja)
- Cerdanya (avís vermell)
- Berguedà (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Alt Empordà (avís taronja)
De moment, les quantitats recollides encara són relativament poc abundants -màxim de 10 litres al Ripollès i la Cerdanya-, ja que les tempestes han avançat amb rapidesa. En el següent vídeo, es pot veure com descarregava la tempesta amb calamarsa a Ripoll cap a un quart de set del vespre.
Tot plegat, en una nova jornada -la dotzena d'aquest 2026- on els termòmetres han superat els 40 graus, especialment en punts de la Ribera d'Ebre, però també del Priorat, la Terra Alta i el Segrià. En aquest sentit, el valor més elevat s'ha registrat a Vinebre amb 43,2 ºC.
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 43,2 ºC
- Torroja del Priorat (Priorat): 42,2 ºC
- Ascó (Ribera d'Ebre): 41,7 ºC
- Batea (Terra Alta): 41,4 ºC
- Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre): 41,2 ºC
- Pantà de Siurana (Priorat): 40,8 ºC
- El Masroig (Priorat): 40,7 ºC
- Maials (Segrià): 40,6 ºC
- Falset (Priorat): 40,5 ºC
- Seròs (Segrià): 40,3 ºC
Per aquest divendres, els avisos de calor es limiten a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu.