El temps d'aquest dilluns 29 de juny: vuit comarques en alerta, menys calor extrema i tempestes de tarda

Aquest dilluns 29 de juny estarà marcat per un lleuger descens de les temperatures després de diversos dies de calor extrema. La massa d'aire càlid començarà a retirar-se i permetrà una refrescada moderada, especialment a Ponent i a l'interior, tot i que l'ambient continuarà sent plenament estiuenc. Durant el matí predominarà el sol, amb alguns núvols baixos al litoral i al vessant nord del Pirineu.
A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, on descarregaran ruixats i tempestes de tarda. Les precipitacions seran en general febles o moderades, però localment podran ser intenses i deixar quantitats abundants, especialment al nord-est. També no es descarta algun xàfec més aïllat en altres punts del prelitoral. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per intensitat de pluja al Ripollès i a la Garrotxa, amb un grau de perill d'1 sobre 6.
Les temperatures màximes baixaran lleugerament a bona part del país i ja no s'assoliran els valors extrems dels darrers dies, amb màximes que es mouran al voltant dels 36 o 37 graus a Ponent. En canvi, al litoral la calor i la xafogor continuaran ben presents, amb registres propers als 32 graus. La tramuntana bufarà amb alguns cops forts a l'Empordà i contribuirà a alterar l'estat de la mar al nord de la Costa Brava.
Avisos per calor nocturna
El Meteocat manté activats avisos per calor nocturna en sis comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, on les temperatures es mantindran molt elevades durant la matinada:
- Barcelonès
- Maresme
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental
- Baix Llobregat
- Garraf
I a mitjà termini?
La calor es normalitzarà lleugerament durant els pròxims dies, amb màximes al voltant dels 36 graus a Ponent i entre els 32 i els 34 graus a bona part del territori. Dimarts encara es repetiran alguns ruixats de tarda al Pirineu oriental, mentre que a partir de dimecres tornarà a imposar-se el temps estable, amb més sol i sense precipitacions destacables.