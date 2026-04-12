El temps d'aquest dilluns: més pluja, caiguda de les temperatures i alertes en diverses comarques

La pluja ha arribat per quedar-se. Almenys, vint-i-quatre hores més. Els ruixats han escombrat Catalunya aquest diumenge, però dilluns la pel·lícula serà similar, encara que minvarà més la quantitat de territori que es veurà afectat per les precipitacions. Segons explica el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la pluja anirà baixant des de les comarques de l'oest cap a l'est a partir de la matinada. I on plourà, doncs? Al matí, apunten, aquests ruixats quedaran repartits punts de la meitat nord del litoral i prelitoral i vessant nord del Pirineu.
La situació canviarà a partir del migdia. Hi haurà algun ruixat a punts del quadrant nord-est, i al vessant nord del Pirineu. Hem de patir per tempestes fortes de primavera o algun aiguat greu? En principi no, segons el Meteocat. La precipitació serà feble en general, o localment moderada. A les zones de muntanya, les nevades també tindran presència, però no seran gaire intenses: la cota de neu pujarà dels 800 als 1.200 metres al vessant nord del Pirineu i voltarà els 1.600 metres a la resta. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants.
No farà més calor que aquest cap de setmana, per raons evidents. En concret, la temperatura mínima serà lleugerament o moderadament més baixa. Per la seva banda, la màxima pujarà lleugerament o moderadament a Ponent i resta de la meitat sud, i serà semblant o lleugerament més baixa a la resta. Cal estar atents, però, als avisos que els serveis d'emergències i el Meteocat han col·locat a certes comarques per a dilluns.
El Baix Ebre i el Montsià, a les Terres de l'Ebre, hi ha alertes per vent. El mateix passarà a l'Alt Empordà i al Baix Empordà, tot i que en aquestes dues comarques cal afegir el fet que hi haurà avisos per mala estat de la mar.
La temperatura de dilluns serà lleugerament més baixa en general, però sobretot a punts del terç sud. La pluja tindrà part de la culpa.
Barcelona: mín. 18 °C / màx. 26 °C
Girona: mín. 7 °C / màx. 29 °C
Lleida: mín. 9 °C / màx. 30 °C
Tarragona: mín. 10 °C / màx. 24 °C
Tortosa: mín. 10 °C / màx. 28 °C
Manresa: mín. 7 °C / màx. 30 °C
Tremp: mín. 7 °C / màx. 30 °C
Ripoll: mín. 10 °C / màx. 29 °C
Vielha: mín. 4 °C / màx. 23 °C