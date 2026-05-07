El temps d'aquest divendres: es mantenen els núvols i les pluges, però menys intenses

Després d'un inici de setmana marcat pels avisos del Meteocat per tempestes arreu del país, els cap de setmana s'enfila cap a un pronòstic menys intens, tot i mantenir els núvols i les precipitacions al nord-oest de Catalunya.
Aquest divendres de matinada minvarà la nuvolositat i a l'inici del matí el cel quedarà serè, excepte a punts del litoral i prelitoral, sobretot del sector sud, on el dia s'aixecarà molt ennuvolat. Al llarg del matí, aquesta nuvolositat es farà més abundant de sud a nord i, de fet, serà a partir de la tarda quan aquests núvols evolucionen cap a ruixats.
Quant a les pluges, és probable que comencin de matinada a l'extrem sud de Catalunya i que, durant el matí, afectin altres indrets del litoral i prelitoral. Durant la tarda les precipitacions es desplaçaran a punts de l'interior. Tot i això, de nou a la nit se'n podran tornar a formar a trams de la costa, però que, en general, siguin d'intensitat moderada i és possible que localment vagin acompanyats de tempesta, sobretot durant les hores diürnes.
I el cap de setmana?
La inestabilitat meteorològica es mantindrà, sobretot, durant l'inici del cap de setmana. Dissabte es preveuen pluges a tot el país i, per diumenge podria sortir el sol, excepte al nord, on encara els núvols i alguns ruixats puntuals podrien allargar el mal temps fins a la setmana vinent.