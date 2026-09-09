El temps de dijous 10 de setembre: torna el sol després de les tempestes

Després d'una jornada marcada pels aiguats -i que finalment han sigut més fluixos del que es preveia- el temps de demà es mantindrà estable i assolellat a bona part de Catalunya, amb alguns núvols alts i nuvolades puntuals. La matinada, però, podria deixar algun ruixat o xàfec feble al sector central del litoral, mentre que el vent bufarà amb força als dos extrems del país.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), al llarg de la jornada, el cel romandrà serè o poc ennuvolat, tot i la presència d'alguns núvols alts. A més, durant la matinada hi haurà algunes nuvolades a punts del sector central del litoral, on no es descarta que descarreguin precipitacions. De cara a la tarda, hi haurà algun núvol d'evolució a punts del Pirineu oriental, al massís del Port i al nord del litoral i prelitoral central, tot i que en general predominarà el temps estable.
Pel que fa a les temperatures, la mínima serà moderadament més baixa que la d'aquest dimecres, mentre que la màxima es mantindrà semblant o pujarà lleugerament respecte de la jornada anterior.
A mitjà termini
De cara a la Diada i al cap de setmana, s'esperen pocs canvis. Si bé les temperatures tornaran a pujar una mica, sobretot diumenge, les matinades es mantindran fresques i les jornades, en general, seran estables. D'altra banda, dissabte no es descarta que hi hagi algun ruixat a la costa central.