El temps de dilluns: el sol ha vingut per quedar-se

Després d’un cap de setmana dominat per l’anticicló, el dilluns començarà assolellat a la majoria del país, amb un ambient estable i força tranquil. Això no obstant, es mantindran alguns intervals de núvols a l’est, a la depressió Central i al sud de la Costa Brava. S’espera que les temperatures vagin en augment al llarg del dia, tot i que a primera hora el fred serà ben viu i es mantindran les glaçades en diversos punts de l’interior.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el primer dia de l’última setmana de febrer estarà dominat pel sol, si bé el cel no quedarà del tot serè arreu. Concretament, hi circularan bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel enteranyinat a la meitat est del país, mentre que també es formaran estrats baixos al centre del país i al sud de la Costa Brava. A la tarda, continuarà el temps assolellat, amb alguns núvols d’evolució en punts del Pirineu, del Prepirineu i de la serralada Transversal, tot i que no es preveu que plogui.
La temperatura continuarà sent alta –sobretot, tenint en compte l'època de l'any en què estem– amb valors que s'aproparan als 20 graus en alguns punts del litoral i prelitoral. Al litoral sud, podrien ser de més de 22 graus. Aquest dissabte, Barcelona començarà el dia amb uns 11 graus de mínima que s'estiraran fins als 18 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima que arribaran als 20 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 5 graus que pujarà fins als 16 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 9 graus que creixeran fins als 18 °C a la tarda.
A mitjà termini
Més enllà de dilluns, la previsió és que continuï fent bon temps, amb algunes boires a punts de l'interior i també alguns núvols. Segons la previsió, dimecres les temperatures seran lleugerament més baixes amb l'arribada del front, però s'espera que continuem per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins al cap de setmana.