El temps de dilluns: temperatura estable i ruixats al Pirineu

Catalunya començarà la setmana amb un matí majoritàriament assolellat i amb un cel serè a bona part del país segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Així i tot, s'espera que al litoral i prelitoral hi circulin alguns núvols alts i prims. A partir del migdia, però, creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i en zones de muntanya de l’interior del nord-est.
Durant la tarda s’esperen ruixats localment moderats en punts del Pirineu i del Prepirineu, mentre que també podria ploure de manera més aïllada en sectors de l’interior del quadrant nord-est i al massís del Port. Les precipitacions seran en general febles i de curta durada, tot i que puntualment poden anar acompanyades de tempesta. La quantitat d’aigua acumulada serà, en la majoria dels casos, poc abundant.
Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà similar o lleugerament més alta, mentre que la màxima pujarà lleugerament a Ponent i a la meitat sud del litoral i prelitoral, però baixarà una mica a la resta del territori. El vent bufarà fluix al matí, però a la tarda s’imposarà el component sud al litoral i al nord-est, amb algunes ratxes fortes sobretot al sector central de la costa.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
La temperatura mínima serà una mica més alta en general. Pel que fa a la màxima, La temperatura màxima serà similar o lleugerament més alta a Ponent i la meitat sud del litoral i prelitoral, mentre que serà similar o lleugerament més baixa a la resta del país.
- Barcelona: mín. 16 °C / màx. 25 °C
- Girona: mín. 10 °C / màx. 24 °C
- Lleida: mín. 11 °C / màx. 23 °C
- Tarragona: mín. 14 °C / màx. 24 °C
- Tortosa: mín. 13 °C / màx. 25 °C
- Manresa: mín. 9 °C / màx. 21 °C
- Tremp: mín. 8 °C / màx. 20 °C
- Ripoll: mín. 6 °C / màx. 21 °C
- Vielha: mín. 5 °C / màx. 17 °C
A mitjà termini
A mesura que avanci la setmana, continuarà el predomini de la inestabilitat, amb aparició de ruixats a punts del país. També la davallada de la temperatura serà més notable de cara a dimecres i dijous.